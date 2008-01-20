انتخاب مربی خارجی در این مقطع به صلاح فوتبال نیست

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن بیان مطلب فوق افزود: می دانیم که مربیان درجه یک خارجی به ایران نمی آیند و اگر هم بیایند یا بازنشسته بوده و مانند آرتور جورج کارنامه منفی داشته اند و یا امکانات خاص و مبالغی بیش از 5 میلیون دلار در سال می خواهند که در هر دو صورت در مقطع فعلی حضورشان در ایران صلاح نبوده و نمی توانند دوای درد فوتبال ما باشند.

وی ادامه داد: استفاده از مربی ایرانی در این مقطع کوتاه تا آغاز مسابقات تیم ملی مهمترین جمع بندی بدست آمده از نشست هم اندیشی هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال با مربیان پیشین تیم ملی و لیگ برتری بود.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد خاطرنشان کرد: مربیان حاضر در این نشست ها اعتقاد داشتند که بهتر است برای دراز مدت از مربی خارجی تمرین دهنده در کنار سرمربی ایرانی استفاده شود زیرا باید ضمن شخصیت دادن به مربی وطنی، از علم روز دنیا هم استفاده بهینه داشته باشیم.

وی با بیان این موضوع که نسبت به برخوردی که با وی در این نشست ها شد گله مند است، اضافه کرد: انگار من سرمربی تیم (ب) نبودم و انگار قهرمان غرب آسیا نشدیم که برای حضور در نشست مسئولان با مربیان پیشین تیم ملی از من دعوت نشد.

سرمربی پیشین تیم های فوتبال صنعت نقت و صباباتری تهران همچنین اظهارداشت: البته با اتفاقاتی که پس از این نشست ها رخ داد، بازهم امیدوارم با دعوت از مربیان و چکیده های فوتبال کشور، از نظرات مربیان برای موفقیت تیم های ملی استفاده شود. ضمن اینکه باید معیارهای فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی و دستیارانش در نظر گرفته شود نه معیارهای تبلیغاتی.

وی درمورد احتمال بازگشتش به تیم (ب) تصریح کرد: باید دید نگاه فدراسیون جدید به تیم (ب) چیست اما به اعتقاد من این تیم می بایست با برنامه ریزی مناسب تشکیل شود و معیاری اساسی هم برای آماده سازی و شرکت این تیم در رقابت های بین المللی در نظر گرفته شود.

مظلومی درپایان در مورد آینده تیم فوتبال ابومسلم در لیگ برتر گفت: اگر برخی ها اجازه دهند و مشکلاتی را برای تیم ما بوجود نیاورند، ابومسلم در نیم فصل دوم در جمع تیم های بالانشین و مدعی قرار خواهد گرفت.