محقق پژوهشکده اکولوژِی خلیج فارس و دریای عمان در گفتگو با مهر خبر داد: دستیابی ایران به دانش تولید صدف مرواریدساز لب سیاه / احیای زیستگاهها

مهندس حسین رامشی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدف لب سیاه بومی ایران یکی از مهمترین گونه صدفهای مروارید ساز در دنیا است که به دلیل صید بی رویه از زیستگاههای لاوان، هندورابی، کیش، خارک، تنبک و کنگان رو به انقراض بود.

وی احیای زیستگاهها و بازسازی ذخایر صدف لب سیاه و دستیابی به تکنیک تکثیر این صدف را از اهداف طرح پرورش این گونه ذکر کرد و افزود: این طرح از سال 1372 در ایستگاه بندر لنگه این پژوهشکده آغاز شد که در ابتدا متاسفانه به دلایل مختلف لارو صدفها از بین می رفتند ولی با مشاوره هایی که با متخصصان در این زمینه داشتیم موفق به تولید 23 هزار قطعه صدف شدیم.

رامشی با بیان اینکه در ادامه روند تحقیقات در سال جاری موفق به تولید 50 هزار قطعه صدف شدیم، اظهار داشت: به منظور احیای زیستگاهها، این تعداد صدفچه در زیستگاه لاوان رها سازی شدند.

وی با بیان اینکه پروژه پرورش صدف و مروارید در دراز مدت نتیجه بخش خواهد بود، تاکید کرد: بعد از وارد کردن صدفچه ها در دریا بعد از گذشت 2 سال می توان اقدام به هسته گذاری در صدفها برای مرواریدسازی کرد.

رامشی به مهر گفت : وقتی کفه های صدف برای تغذیه و صاف کردن آب باز می شود در صورتی که جسم خارجی مانند سنگریزه وارد آن شود، برای دفع آن شروع به ترشح سلول مروارید می کند و در نهایت منجر به تولید مروارید می شود. در این پروژه نیز ما هسته هایی را برای تولید مروارید در تخمدان صدف وارد می کنیم که به این روش هسته گذاری می گویند.

مجری طرح حد مطلوب زیستگاه این گونه را 2 میلیون قطعه دانست و تاکید کرد: دانش فنی پرورش این گونه صدف تاکنون در اختیار کشورهای مکزیک، فرانسه، استرالیا و آمریکا بوده است و ما با دستیابی به آن امیدواریم تا سال 88 زیستگاههای صدف لب سیاه را به حد استاندارد برسانیم.

رامشی درباره ویژگیهای این گونه گفت : صدف لب سیاه ایران یکی از بزرگترین گونه صدف مروارید ساز در دنیاست که قادر است مرواریدهایی به قطر 14 تا 20 میلیمتر را تولید کند. ضمن آنکه گوشت و پوست آن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه از گوشت آن برای تهیه خوراک انسان و دام و از پوست آن در صنایع ترئینی مانند دکمه سازی و منبت کاری استفاده می شود، ادامه داد: پوسته این صدف به مبلغ 8 دلار به فروش می رسد.

رامشی به مهر گفت: در صورت حمایت دولت از این طرح، ضمن ارزآوری برای کشور در مناطق ساحلی جنوب کشور می توان اشتغال زایی قابل توجهی ایجاد کرد.