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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

در آستانه نشست 1+5 ابراز شد؛

امیدواری چین به افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران

امیدواری چین به افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران

سخنگوی وزیر امور خارجه چین با اشاره به حضور " یانگ جیه چی" در نشست وزیران امور خارجه گروه 1+5 در برلین در روز سه شنبه هفته جاری از امیدواری کشورش برای افزایش تلاشهای دیپلماتیک این گروه برای حل موضوع هسته ای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"جیانگ یو" شب گذشته با بیان این مطلب افزود: چین امیدوار است که شش کشور بتوانند یک برآورد جدی و واقعی از مسئله هسته ای کنونی ایران در این نشست داشته باشند و تلاشهای دیپلماتیک را برای پیشبرد حل این مسئله تقویت کنند .

در نشست برلین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه) به علاوه آلمان شرکت خواهند کرد.

از سوی دیگر،"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته اذعان کرد که با توجه به اختلافات موجود بین اعضای 1+5 ، نشست روز سه شنبه این گروه در برلین ناموفق خواهد بود.

کد مطلب 623762

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