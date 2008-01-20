امیدواری چین به افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"جیانگ یو" شب گذشته با بیان این مطلب افزود: چین امیدوار است که شش کشور بتوانند یک برآورد جدی و واقعی از مسئله هسته ای کنونی ایران در این نشست داشته باشند و تلاشهای دیپلماتیک را برای پیشبرد حل این مسئله تقویت کنند .

در نشست برلین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه) به علاوه آلمان شرکت خواهند کرد.

از سوی دیگر،"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته اذعان کرد که با توجه به اختلافات موجود بین اعضای 1+5 ، نشست روز سه شنبه این گروه در برلین ناموفق خواهد بود.