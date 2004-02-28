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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۱۹

كروبي در جمع خبرنگاران :

سوال از رييس جمهور و استيضاح وزير كشور در مجلس مطرح نمي شود

رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني صبح امروز در خصوص طرح سوال از رييس جمهور و احتمال استيضاح وزير كشور گفت: من هم اين موضوعات را شنيده ام اما گمان نمي كنم سوال از رييس جمهور و يا استيضاح وزير كشور درصحن علني مجلس مطرح شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كروبي با بيان اينكه تاكنون درخواستي دراين دو زمينه به هيات رييسه نرسيده است گفت: برگزاري انتخابات نيازي به سوال از رييس جمهور و يا وزيركشور ندارد.
كروبي در پاسخ به سوالي درخصوص ظرفيت هاي جمهوري اسلامي براي مقابله با هر گونه بن بست احتمالي در روند امور در كشورگفت: جمهوري اسلامي با دارا بودن قانون اساسي مترقي و متكي به دين مبين اسلام بن بست ندارد و شايد عملكرد  بد  برخي سبب بروز مشكلاتي شود. اما حضرت امام (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، نظام را طوري مهندسي و طراحي نمودند كه هيچ آسيبي به اين نظام مقدس اسلامي نرسد.
رييس مجلس شوراي اسلامي درادامه با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس هفتم افزود:  يك ركن مهم نظام ، جمهوريت است كه بيانگر اتكا به آراي مردم است و همه حكومت ها نيز براي ادامه حيات خود ناگزيرند به آراي مردم رجوع كنند.
وي با تاكيد براينكه استحكام انقلاب اسلامي نيز به آراي مردم است گفت: مردم ما با جان و قلبشان به اسلام و نظام عشق مي ورزند و آن را با تمام وجود حمايت مي كنند ولو كاستي هايي هم دراين نظام وجود داشته باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان حمايت هاي مردم از پيروزي انقلاب تاكنون افزود: مردم براي حفظ انقلاب تاكنون فداكاريهايي بسياري كرده اند و براي تقويت بنيادهاي نظام بايد نواقص و كاستي هاي موجود رفع شود و همه مسئولان بايد اهتمام كنند تا نظام آسيبي نبيند.
وي با بيان اينكه مردم كشورمان داراي رشد سياسي و فرهنگ و تمدن بسيارقوي هستند افزود: بنيادهاي انقلاب اسلامي با حمايت هاي اين مردم آنچنان محكم و استوار است كه عليرغم  طوفانها و آسيب ها همچنان مستحكم و استوار مانده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص انتقال مجلس به ساختمان بهارستان گفت: انتقال مجلس به بهارستان مصوبه دو سال پيش مجلس ششم بوده است اما به دليل برخي عيب ها و كمبودها تاكنون اين امر محقق نشده است و با بر طرف شدن عيوب و كاستي هاي موجود از جمله رفع نواقص سيستم صوتي پارلمان تا پايان هفته آينده مجلس به ساختمان بهارستان منتقل مي شود.
کد مطلب 62377

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