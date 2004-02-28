سوال از رييس جمهور و استيضاح وزير كشور در مجلس مطرح نمي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كروبي با بيان اينكه تاكنون درخواستي دراين دو زمينه به هيات رييسه نرسيده است گفت: برگزاري انتخابات نيازي به سوال از رييس جمهور و يا وزيركشور ندارد.

كروبي در پاسخ به سوالي درخصوص ظرفيت هاي جمهوري اسلامي براي مقابله با هر گونه بن بست احتمالي در روند امور در كشورگفت: جمهوري اسلامي با دارا بودن قانون اساسي مترقي و متكي به دين مبين اسلام بن بست ندارد و شايد عملكرد بد برخي سبب بروز مشكلاتي شود. اما حضرت امام (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، نظام را طوري مهندسي و طراحي نمودند كه هيچ آسيبي به اين نظام مقدس اسلامي نرسد.

رييس مجلس شوراي اسلامي درادامه با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس هفتم افزود: يك ركن مهم نظام ، جمهوريت است كه بيانگر اتكا به آراي مردم است و همه حكومت ها نيز براي ادامه حيات خود ناگزيرند به آراي مردم رجوع كنند.

وي با تاكيد براينكه استحكام انقلاب اسلامي نيز به آراي مردم است گفت: مردم ما با جان و قلبشان به اسلام و نظام عشق مي ورزند و آن را با تمام وجود حمايت مي كنند ولو كاستي هايي هم دراين نظام وجود داشته باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان حمايت هاي مردم از پيروزي انقلاب تاكنون افزود: مردم براي حفظ انقلاب تاكنون فداكاريهايي بسياري كرده اند و براي تقويت بنيادهاي نظام بايد نواقص و كاستي هاي موجود رفع شود و همه مسئولان بايد اهتمام كنند تا نظام آسيبي نبيند.

وي با بيان اينكه مردم كشورمان داراي رشد سياسي و فرهنگ و تمدن بسيارقوي هستند افزود: بنيادهاي انقلاب اسلامي با حمايت هاي اين مردم آنچنان محكم و استوار است كه عليرغم طوفانها و آسيب ها همچنان مستحكم و استوار مانده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص انتقال مجلس به ساختمان بهارستان گفت: انتقال مجلس به بهارستان مصوبه دو سال پيش مجلس ششم بوده است اما به دليل برخي عيب ها و كمبودها تاكنون اين امر محقق نشده است و با بر طرف شدن عيوب و كاستي هاي موجود از جمله رفع نواقص سيستم صوتي پارلمان تا پايان هفته آينده مجلس به ساختمان بهارستان منتقل مي شود.

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