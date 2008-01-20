صلاح نبود به جام یاریگین برویم/ در جام یاشاردوغوی ترکیه شرکت می کنیم

محمد طلایی مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در خصوص اعزام نشدن تیم ملی کشورمان به جام یاریگین تصریح کرد: هدف از اعزام اردونشینان کشورمان به رقابتهای جام یاریگین که در قلب کراسنویارسک(یکی از سردترین و برفی ترین شهرهای جهان) برگزار می شود محک زدن توان و قدرت آنها مقابل بزرگان دنیا بود اما این را هم باید در نظر گرفت که سرمای بیش از حد و شرایط آب و هوایی کاملا متفاوت آن منطقه با ایران قطعا روی عملکرد و کار ملی پوشانمان تاثیر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: صرف اینکه درجامی حضور داشته باشیم نه تنها دردی از کشتی ما دوا نمی کند بلکه ممکن بود با مشکلاتی اعم از آسیب دیدگی یا سایر موارد مواجه شویم. حضور در جام و تورنمنتهای پیش رو باید برایمان نفع و منفعتی داشته باشد و یا حداقل طوری برنامه ریزی شود که فلان کشتی گیر بتواند در آن شرایط از داشته ها و تواناییهایش استفاده کند وگرنه توریست بودن و سفر کردن که گره ای از گره ها یمان باز نمی کند.

طلایی با اشاره به اینکه فصل برگزاری جام یاریگین تغییر کرده تصریح کرد: به خوبی به یاد دارم در دوره ما جام یاریگین را درخرداد و تیرماه برگزار می کردند که درهمان موقعیت نیز کراسنویارسک شدیدا سرد و یخبندان بود و حتی در روز پایانی پیکارها که من باید در فینال به میدان می رفتم برف سنگینی شروع به باریدن کرده بود. من در رقابتهای 2000 یاریگین قهرمان شدم و به خوبی می دانم که این شهر در این فصل و زمان چه شرایطی دارد و حال که بخشی از مسئولیت این جوانان به عهده من نهاده شده اعتقاد دارم حضورمان در این پیکارها فایده ای در برنخواهد داشت.

وی درپایان گفت: با همین فکر هم اندیشی شد و درکل جمع حاضر در جلسه صلاح ندیدند که تیم به این جام اعزام شود و انشاء اله نفرات اعزامی با پیگیری تمرینات خود در اردو آمادگی خود را حفظ کرده و در جام یاشاردوغوی ترکیه محک خواهند خورد.