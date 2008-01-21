دکترعلی باغبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 70میلیون جمعیت کشور 10 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه ای هستند و این امر نشان می دهد که درصدی از جمعیت کشور برابر با ( 11 میلیون نفر ) از دو الی سه دفترچه بیمه ای استفاده می کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به طرح رئیس جمهور در ارتباط با تشکیل یک بیمه واحد در کشور اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات از طریق یک بیمه واحد به تمامی مردم به طور حتم تنها راهکار در راستای رفع هم پوشانی بیمه ای خواهد بود.

باغبانیان به عدم ارائه لیست بیمه شدگان از سوی صندوق های بیمه ای به دولت اشاره کرد و افزود: صندوق های بیمه ای لیست بیمه شدگان خود را به صورت دقیق در اختیار دولت قرار نمی دهند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بحث همسان سازی بیمه ها به صورت قانون تصویب شد و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت اما پس از گذشت چندین سال هنوز اقدامی در راستای اجرای آن انجام نشده است.