اتحاديه اروپا در صدد تحريم ايران نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، " كريس پاتن " كميسرسياست خارجي اتحاديه اروپايي خاطر نشان كرد اتحاديه اروپايي به هيچ وجه در صدد تحريم ايران نيست .

پاتن همچنين اظهار داشت: اتحاديه اروپايي خواهان پيشرفت پيشاپيش ايران در زمينه دموكراسي است و با توجه به اين امراين اتحاديه درخصوص تحريم ايران هيچ تصميمي اتخاذ نكرده است .

كميسر اتحاديه اروپايي در ادامه تصريح كرد : ايران و اتحاديه اروپايي در سال 2002 گفتگوهايي را در خصوص تحكيم روابط دو جانبه به خصوص در زمينه همكاريهاي اقتصادي آغاز كردند كه مدتي است به دليل ابهامات موجود درفعاليتهاي هسته اي ايران متوقف شده است. وي در پايان ابرازاميدواري كرد كه به زودي اين گفتگوها از سر گرفته شود .

کد مطلب 62379