13/5 میلیارد متر مکعب آب پشت سدهای کشوره ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگر در گفتگو با خبرنگاران سانه ای استان زنجان افزود: آب پشت سدها 50 درصد پر شده است و با توجه به این که بخش عمده بارش ها به صورت برف در پشت سدها است می توان گفت وضعیت آب پشت سدها وضعیت قابل قبولی بعد از آب شدن برفها داشته باشد.



وی همچنین با اذعان به این که کشور امسال پائیز نیمه خشکی را پشت سرگذاشت گفت: بارندگی های دی ماه توانست تا حدود زیادی کشور را از خشک سالی نجات دهد.

زرگر افزود: میزان بارشها در سه ماهه اول سال نسبت به شرایط عادی حدود 50 درصد کاهش داشت و نگرانیهایی را نسبت به وجود مشکل کم آبی ایجاد کرده بود که خوشبختانه با مجموعه بارشهای دی ماه این نگرانی ها برطرف شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب افزود: تا دیشب مجموعا 82 میلیمتر بارندگی در کشور داشتیم که نسبت به سال گذشته 17 درصد کاهش و در دراز مدت 13 درصد کاهش دارد.

زرگر با اشاره به ‌اینکه امسال بارش‌ها با تاخیر صورت گرفته ‌است، گفت: تداوم این بارش‌ها تاپایان سال، کمبودها را جبران خواهد کرد.

وی در ادامه با عنوان اینکه اعتبار اختصاص یافته به بخش آب و فاضلاب کشور 30 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد : در حال حاضر 90 سد بلند و بیش ‌از 150 ‬سد کوتاه با ظرفیت ذخیره‌سازی بیش‌ از 10 میلیارد مترمکعب آب در کشور در دست ساخت است.

زرگر با اذعان به اینکه در کل کشور کلیه طرحهای آبی نسبت به برنامه زمان بندی جلو هستند گفت: دلیل این امر هزینه بیش از 1600 میلیارد تومان بیش از بودجه مصوب خودمان است و این مبلغ را به پیمانکاران بدهی داریم.

معاون وزیر نیرو، برداشت دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی و همچنین برخی راهکارها توسط دولت را از جمله راهکارهای برای حذف این بدهی عنوان و ابراز امیدواری کرد که این مسئله در آینده نزدیک نتیجه دهد.



معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: در حال حاضر پرونده بیش از 80 سد به کمیسیون ماده 32 ارجاع داده شده که این کمیسیون مجوز اجرای 18 سد را داده که دو مورد از این تعداد سد در استان زنجان اجرا خواهد شد.

زرگر از اجرای طرحی برای استفاده از پس ‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب‌ ها برای اولین بار در کشور خبرداد و افزود: برای استفاده‌ مجدد از آب برنامه‌ ریزی شده است.

معاون وزیر نیرو با عنوان این که احداث شبکه آبیاری در سطح ‪ 150‬هزار هکتار در دست اجراست، افزود: امسال 12‬طرح فاضلاب و ‪ 16 ‬طرح آبرسانی در کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

زرگر همچنین با اشاره به روند اجرای طرح سد " مشمپا" در استان زنجان گفت: برای اولین بار در بودجه سال آینده برای این سد ردیف بودجه ای گذاشتیم.