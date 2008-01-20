سالانه 20 درصد آب آذربایجان غربی به هدر می رود

فرید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، میزان هدررفت آب در استان را 26/4 عنوان و افزود: این در حالی است که میزان متوسط هدر رفت آب در کشور 30 درصد است.

وی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط 10 کنتور آب در استان تعویض می شود ادامه داد: برنامه های شرکت آبفا در خصوص اصلاح شبکه آب، تعویض کنتورهای خراب و استانداردسازی انشعابات در راستای کاهش رقم اعلامی همچنان ادامه دارد.

خلیل زاده تعداد انشعابات آب استان را 390 هزار فقره و انشعابات فاضلاب را یکصد و 70 هزار انشعاب عنوان کرد و گفت: شرکت آبفای آذربایجان غربی نسبت به متوسط کشوری در تعداد انشعاب فاضلاب پیشرو است.

وی آب استحصالی در استان را طی 9 ماه گذشته 109 هزار و 138 هزار متر مکعب و حجم فاضلاب جمع آوری شده را 34 هزار و 755 متر مکعب ذکر کرد.

خلیل زاده با اشاره به درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی خاطرنشان کرد: 99/7 درصد از جمعیت استان تحت پوشش شبکه آبرسانی و 46/3 درصد نیز تحت پوشش شبکه مدرن فاضلاب هستند.