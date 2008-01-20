با وجود تهدیدها ایران همچنان بر مواضع خود پایبند است/ موافقت حزب عدالت و رفاه با عفو "سوهارتو"

ایران در رسانه های اندونزی:

هفته نامه جمعه در مطلبی تحت عنوان بازدیدی از نیمی از زیبایی های دنیا نوشت: چندی پیش خبرنگار هفته نامه جمعه به همراه 10 تن از دانشجویان دانشگاه ICAS و به دعوت مرکز بین المللی علوم اسلامی قم سفری را به ایران داشتند. در این سفر دو ماهه که با دوره های آموزشی کوتاه مدت و تور فرهنگی همراه بود من به همراه دیگر دانشجویان ICAS در شهر قم اقامت داشتیم و دوره های آموزشی دینی را گذراندیم. البته در هفته پایانی اقامت خود در ایران این فرصت به ما داده شد تا به سفر کوتاه فرهنگی در ایران بپردازیم.

پس از طی نمودن 4 ساعت راه و گذشتن از چندین شهر کوچک ما به استان تاریخی و زیبای اصفهان رسیدیم. من پیشتر مطالبی را درباره اصفهان در کتاب های مختلف خوانده بودم و می دانستم که ایرانی ها از این استان بعنوان نصف جهان یاد می کنند. البته نمای بیرونی شهر هیچ نشانه ای از زیبایی این شهر نداشت و تنها ساختمان های بلند دیده می شد ولی با رسیدن به قسمت های مرکزی شهر من به همراه دیگر دوستان همراه به خوبی پی بردیم که چرا اصفهان را نصف جهان می خوانند.

اصفهان شهر بسیار تمیز و تاریخی بشمار می رود که توسط زاینده رود به 2 قسمت تقسیم می شود. در این استان بناهای تاریخی بسیاری وجود دارد که بعنوان نمونه می توان به میدان امام، سی و سه پل، منار جنبان و ... اشاره نمود. ما گردش بسیار جالب و خاطره انگیزی را در اصفهان داشتیم و پس از گذراندن 5 روز در اصفهان و دیدار از تعدادی از جاذبه های گردشگری این شهر به قم و سپس به اندونزی بازگشتیم ولی هیچگاه اصفهان را فراموش نخواهیم نمود.

- درخواست آمریکا از چین برای حمایت از تحریم جدید علیه ایران

روزنامه کوران تمپو به نقل از آسوشیتد پرس نوشت: دیپلمات های آمریکایی در تلاش برای راضی نمودن چین در راستای حمایت از تحریم های جدید علیه ایران می باشند.

"جان نگروپونته" معاون وزیر امورخارجه آمریکا در این رابطه به خبرنگاران گفت : ما این موضوع را در ملاقات هایی که دیروز داشتیم و امروز خواهیم داشت بررسی خواهیم نمود. وی ادامه داد : از نظر ما صدور قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ایران به قطعنامه های پیشین شورای امنیت عمل نکرده است.

- با وجود تهدید به تحریم ولی ایران همچنان بر مواضع خود پایبند است

روزنامه ایندوپس با عنوان مذکور می نویسد: با وجود فشار غرب نسبت به ایران درباره فعالیت های هسته ای این کشور ولی ایران همچنان در مواضع خود استوار بوده و بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود تاکید دارد.

سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در رابطه با آخرین مواضع ایران چنین می گوید : فشار و تهدیدهای غرب نسبت به ایران باعث شده است تا ما جدی تر بدنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشیم و غرب باید بداند که قبلا بی فایده بودن تحریم و تهدید مشخص شده است و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا چنین مواضعی را علیه ما اتخاذ نماید.

ایران معتقد است فعالیت های هسته ایش کاملا مطابق استانداردها و قوانین بین الملل می باشد و از طرف دیگر گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا نیز نشان می دهد این کشور برنامه های تسلیحاتی خود را از سال 2003 کنار گذاشته است. همچنین پس از مخالفت روسیه و چین با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران این کشور از اعتماد به نفس بیشتری نیز برخوردار گردیده و بر برنامه های صلح آمیز هسته ای خود تاکید دارد. ایران همواره اعلام نموده است اعمال تحریم های بیشتر نه تنها هیچ سودی به همراه نخواهد داشت بلکه تاثیر منفی بر همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز خواهد داشت .

ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

- موافقت حزب عدالت و رفاه با عفو "سوهارتو"

روزنامه کوران تمپو اعلام کرد: فراکسیون حزب عدالت و رفاه در مجلس از دولت درخواست نمود تا "سوهارتو" رئیس جمهور سابق اندونزی را بخشیده و پرونده فساد مالی وی را مخدومه اعلام کند.

"محمد صدیق" رئیس فراکسیون حزب عدالت و رفاه در این رابطه گفت : با توجه به احترامی که مقامات دیگر کشورها برای "سوهارتو" قائل می باشند و همچنین با در نظر داشتن وضعیت سلامتی وی که بسیار وخیم می باشد ما معتقدیم درخواست عفو وی می تواند مورد قبول قرار گیرد. وی با بیان اینکه ملت اندونزی با این اقدام خود نشان خواهند داد برای رهبر پیشین خویش احترام بسیاری قائل می باشد، گفت : ما باید با عفو "سوهارتو" نشان دهیم که رهبرانمان برای ما ارزش بسیاری دارند.

"آگونگ لاکسونو" رئیس مجلس نیز در این رابطه به خبرنگاران گفت : تا به امروز تنها فراکسیون حزب عدالت و رفاه این پیشنهاد را ارائه کرده است البته حزب گلکار نیز موافق این طرح می باشد. رئیس مجلس گفت : این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد مطرح می باشد و موضع مجلس محسوب نمی شود ولی رئیس جمهور می تواند در تصمیم گیری این پیشنهاد را نیز مد نظر قرار بدهد.

لازم بذکر است اخیرا جلسه مشورتی میان رئیس جمهور و مقامات دولت برگزار گردید .پس از این جلسه "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی درباره بررسی پرونده "سوهارتو" در جلسه مشورتی با مجلس چنین گفت : ما به توافق رسیدیم تا این موضوع را در جلسات بعدی مورد بررسی قرار دهیم و در جلسات بعدی کمیسیون ها و همچنین در جلسات مشورتی دولت و مجلس موضوع "سوهارتو" به دقت بررسی خواهد شد.

- همکاری اندونزی و استرالیا در بخش مهاجرتی

روزنامه کوران تمپو در این باره نوشت: دولت های اندونزی و استرالیا درراستای مبارزه با جرایم قاچاق و فروش انسان با یکدیگر توافقنامه های همکاری به امضا رساندند که به موجب آن 2 کشور همکاری های مهاجرتی با یکدیگر را افزایش خواهند داد. بر همین اساس مقرر شده است استرالیا برای تجهیز 3 فرودگاه بین المللی اندونزی در جاکارتا، بالی و سورابایا کمک هایی را به طرف اندونزیایی ارائه دهد.

لازم بذکر است در حال حاضر بسیاری از پناهنده هایی که خود را به خاک استرالیا رسانده اند از زمین و آب های اندونزی به استرالیا رفته اند لذا همکاری مهاجرتی استرالیا با اندونزی برای 2 طرف از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

- حمایت جوانان حزب ماه و ستاره از شرکت "یوسریل" در انتخابات ریاست جمهوری

روزنامه سواراکاریا نوشته است: تعداد زیادی از جوانان حزب ماه و ستاره دیروز در جلسه شورای مشورتی این حزب ضمن حمایت از یوسریل ایزا ماهندرا" برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشتند وی بهترین عضو این حزب می باشد که ظرفیت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارا می باشد. این دسته از جوانان با بیان اینکه "یودیونو" "یوسریل" را بی دلیل ازکابینه کنار گذاشته است اعلام داشتند : پیشتررئیس جمهوربا دلایل واهی وی را از کابینه کنار گذاشت ولی امروز از "یوسریل" برای کمک کردن به وی در بدنه قضایی کشور درخواست کمک نموده است که این نشان از بی گناه و پاک بودن "یوسریل" دارد.

لازم بذکر است با توجه به اینکه چندی پیش در جلسه سران حزب ماه و ستاره "یوسریل ایزا ماهندرا" آمادگی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نموده است در نتیجه مقامات این حزب نیز اعلام داشته اند این موضوع را بطور جدی مورد بررسی قرار خواهند داد.

-موافقت سازمان اسلامی نهضت العلماء درباره تصمیم اتخاذ شده در قبال اقلیت احمدیه

روزنامه سواراکاریا در بخش اخبار فرهنگی خود یادآور شد: " مصدر فرید" یکی از مقامات عالی رتبه سازمان اسلامی نهضت العلماء دیروز ضمن موافقت با تصمیم "سازمان بررسی کننده آیین و اعتقادات مردم" مبنی بر عدم ممنوع اعلام ساختن فعالیت دینی اقلیت احمدیه گفت : این تصمیم بهترین تصمیمی بود که می شد در این رابطه اتخاذ نمود. وی تصریح کرد : دولت برای محافظت از تک تک شهروندان خود مسئول می باشد و من امیدوارم تصمیم اتخاذ شده موجب متوقف شدن توسل به خشونت در قبال اقلیت احمدیه شود.

این در حالی است که جبهه علمای مسلمان اندونزی ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای عدم ممنوعیت اقلیت احمدیه اعلام داشته است : با توجه به انتشار 12 بند از اعتقادات آیین احمدیه انتظار داشتیم دولت موضع قاطعی را در این رابطه اتخاذ نماید زیرا وجود چنین اعتقاداتی اسلام را لکه دار خواهد نمود.

- نگاه به یک امریکای امیدوار به جبران خسارات وارده از طرف بوش

روزنامه جاکارتاپست در مطلبی تحلیلی آورده است: عبداله طوها عضو کمیسیون اول مجلس نمایندگان اندونزی و یکی از اعضای حزب PAN با درج مقاله ای در روزنامه انگلیسی زبان جاکارتاپست ضمن اشاره به دلایل نفرت مردم اندونزی نسبت به دولت امریکا و بویژه جورج بوش رئیس جمهور این کشور منجمله خوی استکباری ، یکجانبه گرائی ، بی احترامی به حاکمیت دیگر کشورها ، نظامی گرائی و روحیات باز( حزب جمهوری خواه ) در کنار اشغال بی پایه و غیر قانونی دیگر کشورها معتقد است انتخاب مجدد جورج بوش رئیس جمهوری امریکا در 2004 - که در دور اول با دخالت دیوان عالی به ریاست جمهوری رسیده است – موجب ایجاد شک در ذهن مردم اندونزی شد که ممکن است مردم آمریکا شاید آرزوی نابودی عراق ، آواره شدن میلیون ها نفر مردم و کشته شدن بیش از 200 هزار نفر از مردم بی گناه عراق دارند و این امر موجب تشدید نفرت مردم در بخش های مختلف جهان نسبت به کلیت امریکا گردید.

این رئیس جمهور که وجهه امریکا بعنوان یک مبارز حقوق بین الملل و حقوق بشر را در خارج از مرزهای خود تخریب نمود، قانون اساسی را درداخل به مبارزه طلبید ونظام قضائی را سیاسی نمود وتحقیقات علمی در خصوص گرم شدن زمین را منحرف نمود. اینک ما می دانیم که مردم امریکا به سه سال اشتباه خود پی برده اند اگر چه خیلی دیر است.

نویسنده در ادامه با اشاره به تحولات داخلی اخیر امریکا و انتخابات ایووا و نیو همپشایر آنرا امید جدیدی نه تنها برای مردم امریکا از داخل جامعه امریکا بلکه امیدی برای کل جهان میداند چرا که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر بقیه جهان تاثیرات جدی خواهد داشت.

نویسنده هر چند معتقد است که قضاوت درباره تاثیر نتایج رای دهندگان این دو ایالت بر سیاست خارجی امریکا زود است، اما معتقد است این امر نشان ازتوانائی خود – اصلاحی سیستم امریکا و اراده مردم امریکا برای اعاده آبروی معنوی امریکا در جهان دارد.

نویسنده در پایان ابراز امیدواری می کند که رئیس جمهوری بعدی امریکا ( احتمالا اوباما) به سازمان ملل و نظرات رهبران دیگر کشورها احترام گذاشته و به روح قانون اساسی امریکا وفادار بماند و در ایجاد عدالت و صلح پایدار در خاورمیانه حتی از طریق دیپلماسی دو دست و از قدرت امریکا برای نفع جهان نسبت به اقتصاد جهانی متساوی تر و محیط زیست سالم تر استفاده نماید.