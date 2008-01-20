سپاهان زیر نظر ابراهیم زاده تمرین کرد / زردپوشان اصفهانی بدون نویدکیا برابر پگاه

به گزارش خبرنگارمهر، بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان صبح امروز آخرین تمرین خود پیش از دیدار با پگاه گیلان را در زمین اختصاصی خود برگزار کردند که ابراهیم زاده با حضور در محل برگزاری این تمرین، ضمن دیدار با مدیران، کادرفنی و بازیکنان این تیم، عملکرد آنها را زیر نظر گرفت.

بازیکنان تیم فوتبال سپاهان که پس از جدایی لوکا بوناچیچ و ابراهیم زاده زیر نظر کریم قنبری تمرینات آماده سازی خود را پیگیری می کنند، صبح فردا به تهران سفر می کنند تا در نخستین دیدار خود در نیم فصل دوم لیگ برتر در ورزشگاه دستگردی برابر پگاه به میدان بروند.

زردپوشان اصفهانی در این دیدار نویدکیا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. محمود کریمی دیگر مصدوم این تیم اما به تهران سفر می کند تا در صورت رضایت کادر پزشکی در این دیدار به میدان برود.

همچنین عباس محمدی دروازه بان تیم فوتبال سپاهان که به دلیل انجام حرکت غیرورزشی در دیدار این تیم برابر صنعت نفت آبادان به 4 جلسه محرومیت محکوم شده بود با پایان یافتن این زمان، می تواند برابر پگاه به میدان برود.