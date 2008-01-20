  1. هنر
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

کتاب «از کربلا تا مدینه» در هند رونمایی می‌شود

کتاب «از کربلا تا مدینه» که توسط خانه فرهنگ ایران به زبان اردو منتشر شده، به زودی در بمبئی رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی همایش بزرگ امام حسین(ع) را پنجم بهمن ماه با حضور اندیشمندان و شخصیتهای فرهنگی اسلامی شیعه و سنی همچون بشارت شکوه نویسنده و مقاله نویس روزنامه اردوتایمز، حضرت ملک امتیاز حسین اشرفی معروف به دونگر بابا، احمد وصی، شعور اعظمی، اسیر برهان پوری و اندیشمندان هندو و زرتشتی از جمله وجی ارون شاعر، ساگر تریپاتی، گل حسین احمدی سرکنسول افغانستان و دکتر نجفی برزگر رایزن فرهنگی ایران برگزار خواهد شد.

در این همایش اندیشمندان به ارائه مقاله و سخنرانی می پردازند و شعرا در مدح و ثنای حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) مدیحه سرایی خواهند کرد. همچنین کتاب «از کربلا تا مدینه» که به زبان اردو چاپ شده است، رونمایی می شود.

کد مطلب 623809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها