به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی همایش بزرگ امام حسین(ع) را پنجم بهمن ماه با حضور اندیشمندان و شخصیتهای فرهنگی اسلامی شیعه و سنی همچون بشارت شکوه نویسنده و مقاله نویس روزنامه اردوتایمز، حضرت ملک امتیاز حسین اشرفی معروف به دونگر بابا، احمد وصی، شعور اعظمی، اسیر برهان پوری و اندیشمندان هندو و زرتشتی از جمله وجی ارون شاعر، ساگر تریپاتی، گل حسین احمدی سرکنسول افغانستان و دکتر نجفی برزگر رایزن فرهنگی ایران برگزار خواهد شد.

در این همایش اندیشمندان به ارائه مقاله و سخنرانی می پردازند و شعرا در مدح و ثنای حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) مدیحه سرایی خواهند کرد. همچنین کتاب «از کربلا تا مدینه» که به زبان اردو چاپ شده است، رونمایی می شود.