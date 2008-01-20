گزارش ملی وضعیت ازدواج و طلاق جوانان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اشاره به تدوین گزارش اهم اقدامات این معاونت در راستای برنامه های سیزده گانه سند ساماندهی امور جوانان ، گفت: بر اساس این گزارش علاوه بر انتشار گزارش ملی وضعیت ازدواج و طلاق جوانان ، گزارش آماری بررسی تحولات ازدواج و طلاق جوانان در سال 85 تا تابستان 86 نیز با حمایت این معاونت منتشر شده است.

وی از انجام سه نظر سنجی با موضوعات برنامه های رسمی دولت در حوزه ازدواج ، بهترین معیار ، ملاک و سن ازدواج از نظر جوانان و ازدواج موقت وازدواج دوم خبر داد و افزود: در همین راستا علاوه بر برگزاری میزگرد بررسی ابعاد اجتماعی طلاق با تاکید بر جوانان ، سه طرح پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر تغییرات سن ازدواج ، زمینه بررسی سطح مهارت های زندگی جوانان و بررسی شاخص های مربوط به ازدواج سالم مورد حمایت سازمان ملی جوانان قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین سه پایان نامه با موضوعات چالش های پیش روی جوانان در پنج سال اول ازدواج، بررسی انگیزه های ازدواج دختران مجرد 18 تا 34 ساله و آسیب شناسی روابط دختران و پسران جوان از دیدگاه آیات و روایات، مورد حمایت معاونت مطالعات و تحقیقات این سازمان قرار گرفت.

اسحاقی از برگزاری میزگرد شادی و نشاط و میزگرد سهم، نقش و جایگاه جوانان در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در ورزش در راستای برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان خبر داد و گفت: طرح پژوهشی جوانان و اوقات فراغت مورد حمایت معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان بوده و علاوه بر این نظر سنجی درباره کیفیت اجرای برنامه های فراغتی از جوانان انجام گرفته است.