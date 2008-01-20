میرکاظمی در گفتگو با مهر: تعرفه واردات قند و شکر به 20 درصد افزایش یافت

مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر از ابلاغ افزایش تعرفه قند و شکر( تصفیه شده) به 20 درصد خبرداد و گفت: با این اقدام مشکل تولید کنندگان این محصول تا حدودی حل می شود.

وزیر بازرگانی با اشاره به افزایش قیمت جهانی این محصول و قیمت حمل و نقل، اظهارداشت: با تعیین تعرفه 20 درصد برای این محصول کارخانجات می توانند محصولات تولید خود را بفروش برسانند.

وی تاکید کرد: در صورت نیاز اگر بودجه ای در این خصوص تامین شود، کمکهایی به کارخانجات تولیدی این محصول صورت خواهد گرفت.

میرکاظمی این افزایش تعرفه را باعث افزایش رقابت پذیری تولید داخلی این محصول در بازار بین المللی دانست و اظهارداشت: هم اکنون قیمت شکر در بازار نسبت به قیمت سال 84 پائین تر است، اما دولت خواهان این موضوع نیست که کارخانجات دچار مشکل شوند، بلکه خواهان این است که قیمت شکر برای مردم گران نشود.

وزیر بازرگانی اعلام کرد: تعرفه قند و شکر سفید پیش از این 10 درصد بود که به 20 درصد افزایش یافت و تعرفه شکر خام نیز 4 درصد بود.

به گزارش مهر، این درحالی است که در ادامه تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، وزیر کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت بازرگانی مبنی بر کنترل واردات شکر، 153 نماینده مجلس نیز ده روز قبل طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به بحران صنعت قند و شکر در کشور شده بودند.

‬این نمایندگان در نامه خود به دکتر محمود احمدی نژاد با توجه به مشکلات و بحران ایجاد شده در صنعت قند کشور، ضمن گلایه از عدم اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 26 ‬آبان ماه، متقاضی رسیدگی عاجل به منظور خروج این صنعت از بحران شده‌ بودند.

از دیگر مخالفان واردات بی رویه شکر به کشور محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی است که پیش تر این مسئله را طی نامه ای به رئیس جمهوری اعلام کرده بود. وی در این نامه نسبت به واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به تولید کنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند و همچنین تصمیم سازی های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی اظهار نگرانی کرده بود.

همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز از افزایش شدید واردات قند و شکر به کشور حکایت دارد. همچنین در سال 1385از ابتدا تا انتهای سال 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد و در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد.

در همین حال، سازمان بازرسی کل کشور در اوایل امسال در گزارشی، واردات بی‌رویه شکر را مانعی جهت نیل به خودکفایی دانسته و از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و صنایع و معادن خواسته بود تا با ارائه برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را به صورت جدی پیگیری کنند. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به واردات شکر اعتراض کرده بود.

از دیگر سو، وزارت صنایع ومعادن نیز پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جلوگیری از واردات بی رویه شکر و برای حمایت از تولیدات داخل، مشکلات صنعت شکر را برطرف می‌کند.

