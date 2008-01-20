توافق روسیه و بلاروس برای همکاری نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"آناتولی سردیوکوف" وزیر دفاع روسیه و"لئونید مالتسف"همتای بلاروس وی در مسکو با هم دیدار و درباره همکاری نظامی دوجانبه گفتگو کردند.

سردیوکوف سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که توسعه روابط نظامی با بلاروس در نتیجه توسعه ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) به شرق و طرحهای آمریکا برای استقرار سپر موشکی در لهستان و جمهوی چک تشویق شده است و اینکه روسیه به تهیه سلاح و سخت افزار نظامی برای بلاروس ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، وزیر دفاع بلاروس روز گذشته در مسکو اعلام کرد: استقرار سپر موشکی آمریکا در کشورهای لهستان و جمهوری چکظغ امنیت کشورش را به خطر می اندازد.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

بر همین اساس، روسیه با این درخواست آمریکا به شدت مخالف است و لهستان نیز به تازگی پیش شرطهای سنگینی را برای قبول درخواست آمریکا مطرح کرده است.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.



روسیه در تازه ترین موضعگیری در برابراین طرح بدون اشاره مستقیم به آمریکا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای برای مقابله با هرگونه حمله به این کشور یا متحدانش کرده است.