"انعکاس" در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین نهایی آخرین ساخته کریمی اواخر هفته گذشته توسط سعید حاجی‌میری به پایان رسید و نسخه اولیه "انعکاس" تحویل دفتر جشنواره فجر شد. این در حالی است که صداگذاری فیلم هم اکنون مراحل ابتدایی خود را آغاز کرده و محمد حقیقی از چند روز پیش مشغول صداگذاری آن است. موسیقی متن را نیز به احتمال زیاد بهنام ابطحی خواهد ساخت.

"انعکاس" روایت زوجی جوان است که هر کدام بی اراده در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آنها تنها دو را پیش رو دارند و انتخاب نهایی هر کدام انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. مهناز افشار، کامبیز دیرباز، حمید گودرزی، شهره قمر و بیتا سحرخیز در این فیلم بازی کرده‌اند.

"انعکاس" بر اساس فیلمنامه محمدهادی کریمی به تهیه‌کنندگی سعید حاجی میری ساخته شده و آزیتا موگویی مدیر تولید، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، اصغر شاهوردی صداگذار، سیامک احصایی طراح صحنه و لباس و مهرداد کیانی طراح چهره‌پردازی این پروژه سینمایی هستند.