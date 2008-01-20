به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آمار بانک مرکزی، بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در 7 ماه نخست امسال 38.7 درصد تسهیلات خود را به وامهای مشارکت مدنی که نرخ سود آن بالاتر از 13 درصد و به صورت توافقی است اختصاص دادهاند.
همچنین 24.9 درصد از وامهای بانکهای خصوصی در این مدت مضاربه، 16 درصد فروش اقساطی، 10.1 درصد اجاره به شرط تملیک و 4.6 درصد نیز جعاله بوده است، این در حالی است که سهم وامهای قرضالحسنه، مشارکت حقوقی، سرمایهگذاری مستقیم و خرید دین در این بانکها بسیار ناچیز است، این در حالی است که بخش قابل توجهی از سپردهگذاری مردم در این بانکها از نوع سپردههای دیداری است که سودی به آنها تعلق نمیگیرد.
در همین حال، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکهای خصوصی در 7 ماه نخست امسال 58.5 درصد کاهش یافته و در مقابل، داراییهای ارزی آنان 29.4 درصد رشد و میزان سپردهگذاری مردم نزد این بانکها نیز در این مدت 33 درصد افزایش یافته است.
