رشد فرهنگی در گرو نگاه تاریخی به فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا حسینی مقدم، صبح امروز در جلسه اتاق فکر با بیان اینکه ما دوست داریم خود مایع عبرت آیندگان باشیم تا اینکه از گذشته گان پند بگیریم اظهار داشت: ما برای موفقیت در هر رشته ای اعم از مسائل فرهنگی، فیزیک، شیمی و ... باید نگاه تاریخی را جایگزین نگاه سیاست زدگی کنیم.

وی با بیان اینکه باید مدیریت علمی و برخورد دانشگاهی را جایگزین مدیریت هیئتی کنیم افزود: قبل از انجام هر فعالیت باید واژه ها و نیازهای خود را تعریف کرده و در رابطه با خلقیات افراد و جفرافیای آن کار بحث کنیم که تاکنون در زمینه جغرافیا در فرهنگ بحث نشده است.



حسینی مقدم با اشاره به اینکه جوانان باید احساس کنند سخنانشان دارای ارزش است، عنوان کرد: مسئولان ما برای رسیدن به جامعه رشد یافته باید بهای آنرا پرداخت کنند.



وی یادآور شد: در کارهای فرهنگی با وجود همه موازی کاریها و بودجه کم می توان با کمک فکر و اندیشه کارهای زیر بنایی و بزرگی انجام داد.