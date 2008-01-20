اولین شکست برای صباباتری / مهرام با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در اولین روز رقابت های بین المللی بسکتبال جام شیخ راشد دبی و در گروه یک این مسابقات تیم صباباتری با نتیجه 77 بر 82 مغلوب الریاض لبنان شد.

در گروه دوم این رقابت ها نیز تیم مهرام دیگر نماینده کشورمان که سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات جام شیخ راشد دبی را از آن خود کرده بود با نتیجه 105 بر 55 تیم ملی کشور میزبان را شکست داد.

پیکارهای بسکتبال جام شیخ راشد دبی از روز گذشته با شرکت 10 تیم آغاز شده است. در این مسابقات تیم صباباتری درگروه یک با تیم های الجلا سوریه، الریاض لبنان، الاهلی امارات و فستلینک اردن هم گروه است.

تیم مهرام قهرمان بازی های دوره ای لیگ 86 کشورمان نیز با الاتحاد سوریه، ساجس لبنان، تیم ملی امارات و نماینده باشگاهی مصر در گروه دوم قرار گرفته است.