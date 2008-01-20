به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به منطقه آمریکای مرکزی در مکزیک در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد.

شیخ عطار در این کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی درباره روابط ایران با کشورهای این منطقه از جمله مکزیک، اظهار داشت: در گذشته به دلایلی مانند دوری مسافت منطقه آمریکای لاتین جایگاه اولویت داری در سیاست خارجی ایران نداشت. ولی با روی کار آمدن دولت نهم در حال حاضر منطقه آمریکای لاتین از اهمیت وجایگاه ویژه ای و اولویت داری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است .

وی تاکید کرد: به همین منظور ایران آمادگی دارد تا روابط خود را در زمینه های مختلف با کشور مهم مکزیک توسعه دهد. یکی از اهداف سفر من به مکزیک نیز مذاکره با مقامات این کشور برای گسترش روابط فی ما بین می باشد.

این مقام ایرانی سپس به داشتن فرهنگ و تمدن کهن، مهذبی و خون گرم بودن مردم مکزیک، به گذشته تاریخی خود مفتخر و مغرور بودن به عنوان شباهت های فرهنگی دو ملت ایران و مکزیک یاد نمود.

وی همچنین مضن اشاره به مشترکات اقتصادی دو کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ورود به مرحله تولید علم و فناوری، تلاش برای ادامه پیشرفت و توسعه، حفظ استقلال و تولید کننده نفت بودن و تجربیات مثبت سرمایه گذاری ایران در تولید تراکتور، اتومبیل، سیمان و انرژی در بخش هایی از آمریکای لاتین، آینده روشنی برای همکاری دو کشور ایران و مکزیک پیش بینی نمود.

شیخ عطار در بخش دیگری از مصاحبه خود با نمایندگان رسانه های گروهی مکزیک پیشرفت های ایران در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی طی 28 سال پیش از انقلاب اسلامی علیرغم تحریم های آمریکا را برشمرد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد تهدیدات بوش علیه ایران در طول سفر اخیرش به منطقه خاورمیانه و تلاش ایران برای مقابله با سیاست های آمریکا از جمله تلاش برای تشکیل جبهه واحد کشورهای عرب در برابر ایران اظهار داشت: دولت بوش همواره طی 7 سال گذشته ایران را به ادامه تحریم ها تهدید کرده است. البته دولت های قبل از بوش نیز همین سیاست تهدید را دنبال می کردند. ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی با وجود انواع تحریم ها به سازندگی کشور و توسعه مناسبات با دنیا ادامه داده است و در این زمینه به دستاوردهای خوبی نیز دست یافته است.

قائم مقام وزیر امور خارجه تاکید کرد: بوش با عجله می خواهد در سال آخر حکومت خود اشتباهات متعدد گذشته را جبران نماید ولی قطعا نمی تواند زیرا ایران با کشورهای عرب دارای روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده ای است.

وی شرکت رئیس جمهور اسلامی ایران در کنفرانس اخیر سران خلیج فارس در دوحه را نمادی از این روابط خوب خواند.

در این مصاحبه مطبوعاتی که خبرنگاران تعدادی از روزنامه های مهم مکزیکی از جمله لاخورندا، لارفورما، دنیوز و همچنین از رویترز، آسوشیتدپرس، افه اسپانیا و خبرگزاری رسمی مکزیک (نوتیمکس) و خبرگزاری مراکس نیز شرکت داشتند، شیخ عطار در پاسخ به سئوالی در مورد نتایج مذاکراتش با قائم مقام وزارت امور خارجه ورئیس مجلس مکزیک گفت: مذاکرات خوبی با مقامات مکزیکی داشتیم. قرار شد کمیسیون مشترک اقتصادی به ریاست قائم مقام های وزرای خارجه دو کشور در طول سال 2008 میلادی در تهران برگزار شود.

هیئت های مقدماتی سیاسی و اقتصادی نیز قبل از آن بین دو کشور مبادله خواهد شد. در مورد همکاری های نفتی و همچنین تبادل هیئت های پارلمانی و تشکیل گروه های دوستی پارلمانی با رئیس مجلس مکزیک مذاکره داشتیم.

شیخ عطار در ادامه به مذاکرات خود با مقامات محل در خصوص تبادل دانشجو و برگزاری نمایشگاه فرهنگی مکزیک در تهران اشاره کرد.

قائم مقام وزیر خارجه ایران در پاسخ به سئوال خبرگزاری افه اسپانیا در مورد مناسبات ایران با ونزوئلا و نیکاراگوئه، به آخرین روند همکاری های مختلف ایران با این دو کشور اشاره کرد.

این مقام ایرانی سپس روند مثبت همکاری های بین ایران با ونزوئلا در اوپک و چگونگی تلاش مشترک ایران و ونزوئلا برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش قیمت نفت و جایگزین کردن دلار با ارزهای دیگر را برای شرکت کنندگان در مصاحبه تشریح کرد.

شیخ عطار در ادامه اظهارات خود همچنین به همکاری های خوب ایران با آژانس در بحث هسته ای تاکید آژانس بر صلح آمیز بودن فعالیت های ایران در این زمینه، پایبندی ایران به پیمان NPT و آمادگی کشورمان برای جلب مشارکت کشورها برای سرمایه گذاری در برنامه های هسته ای جهت ادامه اعتماد سازی اشاره کرد.

وی با انتقاد از سیاست های ناموفق آمریکا در خاورمیانه از جمله در مبارزه با تروریسم و ادامه اشغال عراق و افغانستان، ایران را بزرگترین قربانی تروریسم خواند.

این مقام ایرانی همچنین به سئوال خبرگزاری نوتیمکس مکزیک در مورد ضرورت انجام اصلاحات در بخش انرژی این کشور و آمادگی ایران برای رایزنی با مکزیک در این خصوص، گفت: نمی توانم در مورد ضرورت انجام اصلاحات در بخش انرژی مکزیک اظهار نظر نمایم. اما ایران آمادگی دارد تجارب خود را در مورد خصوصی سازی صنعت نفت در اختیار مقامات مکزیکی قرار دهد.

شیخ عطار در پایان ضمن اشاره به دستاوردهای مثبت ایران در بخش خصوصی سازی صنعت نفت و پیچیده خواندن قراردادهای نفتی، آمادگی ایران را برای سرمایه گذاری مشترک با مکزیک در بخش انرژی اعلام کرد.

وی همچنین تلاش های ایران را برای ارتقای همکاری ها از طریق دسترسی به توافقات خوب نفتی با سایر کشورها موفق دانست.

شیخ عطار در پاسخ به تاثیرات احتمالی مناسبات مثبت بین مکزیک و آمریکا بر روی رابطه دو جانبه ایران و مکزیک اظهار داشت: همواره ایران به استقلال کشورها در تصمیم گیری در مورد روابط خارجی احترام می گذارد لذا تصور نمی کنم روابط مکزیک و آمریکا محدودیتی بر سر راه توسعه مناسبات ایران و مکزیک ایجاد نماید.