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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

پس ازلغو حضور در جام یاریگین ؛

اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز شد / تمرینات تا اعزام به جام یاشار دوغو ادامه می یابد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان که قرار بود بعد از بازگشت تیم ملی از رقابتهای جام یاریگین مجددا آغاز شود، از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم کادر فنی تیم ملی مقرر شده بود تا اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان با اعزام 14 ملی پوش و مربیان تیم ملی به جام یاریگین تعطیل شده و تمرینات اردونشینان مجددا پس از بازگشت تیم ملی کشورمان از سرگرفته شود.

اما با توجه به لغو سفر تیم کشورمان به کراسنویارسک کادر فنی تیم ملی اجازه تعطیلی اردو را ندادند و تمامی اردونشینان کشورمان تا زمان اعزام به رقابتهای جام یاشاردوغوی ترکیه که اواسط ماه جاری برگزار خواهد شد در خانه کشتی تهران به تمرین و آماده سازی خواهند پرداخت.

کد مطلب 623852

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