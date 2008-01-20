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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۳۵

1456 طرح اشتغالزا در شهرستان هرسین به تصویب رسید

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار هرسین گفت: از محل اعتبارات بنگاه های کوچک زودبازده تاکنون یک هزار و 456 طرح با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد و 279 میلیون تومان تصویب شده که با اجرای این طرحها، زمینه اشتغال 313 نفر فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری، ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان هرسین اظهار داشت: اعتبارات تخصیص داده شده از محل بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده به شهرستان هرسین 49 میلیارد و 840 میلیون تومان است که از این مبلغ 43 میلیارد و 963 میلیون تومان به بانکهای عامل معرفی شده اند.

 

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 71 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر5/7 میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

 

حیدری با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس با تأکید بر رعایت بی طرفی همچنین امانتداری آراء مردم از سوی دست اندرکاران امر انتخابات خاطرنشان کرد: تمامی امکانات برای هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن انتخابات مجلس هشتم در این شهرستان فراهم است.

کد مطلب 623896

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