مشکلات گاز استانهای شمال و شمالغرب کشور برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ، سیستم انتقال گاز هشتم سراسری جهت انتقال تولیدات پارس جنوبی از عسلویه به شرق فارس - نایین - شرق تهران و سیستم انتقال گاز دوم شمال و شمال شرق درادامه خط هشتم سراسری در مسیر پارچین- سمنان - شاهرود - سبزوار و سنگ بست از دیگر برنامه های تقویت شبکه گاز رسانی استان های شمال و شمال شرق کشور است.

پیش بینی می شود این دو پروژه نیز پس از سفر رئیس جمهور به استان مازندران و تاکید بر تسریع اجرای ساخت آنها، در سال 1389 بهره برداری شوند.

خط لوله سوم شمال غرب

در این راستا عبادالله قمبری سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در خصوص سیستم انتقال گاز سوم شمال غرب توضیح داد: این خط لوله به طول 768 کیلومتر در قطرهای 30 تا 48 اینچ و با سه ایستگاه تقویت فشار ، ظرفیت انتقال روزانه 55 میلیون متر مکعب گاز را دارد؛ خط لوله سوم شمال غرب در مسیر ساوه - همدان - بیجار - میاندوآب - تبریز - ارومیه قرار داشته و در سال 87 بهره برداری خواهد شد.

وی طول ادامه خط لوله 56 اینچی سوم سراسری در مسیر ساوه - قزوین - رشت را 273 کیلومتر اعلام و خاطرنشان کرد: این خط در بخش ساوه - قزوین آغاز شده و ادامه خط لوله سوم در سال 87 به بهره برداری می رسد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وجود 10 ایستگاه تقویت فشار و ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعبی سیستم انتقال گاز هشتم سراسری یاد آور شد: این خط 56 اینچ ، 1075 کیلومتر طول دارد که گاز عسلویه را به شرق استان فارس - نایین و شرق تهران منتقل می کند و در انتهای مسیر به خط لوله پنجم تهران و سیستم در حال ساخت دوم شمال شرق متصل خواهد کرد.

به گفته او این خط لوله از پارسیان تا نایین بیش از 72 درصد پیشرفت اجرایی دارد که در صورت تامین منابع مالی در سال 1389 بهره برداری خواهد شد.

انتقال روزانه 60 میلیون متر مکعب از تهران به خراسان

قمبری درباره سیستم انتقال گاز دوم شمال و شمال شرق با بیان اینکه این خط 900 کیلومتر طول در قطرهای 48 و 42 اینچ خواهد بود، تشریح کرد: در این خط شش ایستگاه تقویت فشار با امکان انتقال روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز در سیر پارچین تهران - سمنان - شاهرود - سبزوار - سنگ بست خراسان ( 48 اینچ ) وجود دارد.

وی همچنین یاد آور شد: از میامی خط 42 اینچی به سمت دشت شاد استان گلستان انتقال و به خط لوله 30 اینچ اول شمال و شمال شرق متصل خواهد شد؛ تاکنون ساخت این خط لوله در مسیر پارچین - شاهرود 37 درصد و همچنین در بخش میامی - دشت شاد 11 درصد پیشرفت اجرایی داشته و در صورت تامین منابع مالی در سال 1389 بهره برداری خواهد شد.