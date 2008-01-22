این کارگردان سینما درباره پروژه سینمایی "گونو" به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم از بزرگترین و پرخرجترین پروژه‌های سینمای ایران است که با مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت فیلمسازی کانتو انگلیس تهیه و تولید خواهد شد."

عطشانی در ادامه افزود: "اواخر هفته گذشته مذاکرات نهایی را برای کلید زدن این پروژه با مسئولان این شرکت انگلیسی انجام دادیم و به توافق نهایی در این زمینه دست یافتیم. تمام سرمایه و هزینه ساخت این پروژه بزرگ توسط این شرکت فیلمسازی پرداخت می‌شود و به زودی مرحله پیش‌تولید فیلم آغاز خواهد شد."

بهنوش طباطبایی و حمید فرخ‌نژاد در "پوست موز"

وی تصریح کرد: "با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته به احتمال بسیار زیاد این پروژه اواسط فروردین ماه در کویر لوت کلید خواهد خورد. کل فیلم در این منطقه می‌گذرد و از آنجا که بهترین فصل فیلمبرداری در این منطقه فصل بهار است، به طور قطع کار فیلمبرداری از فروردین ماه آغاز خواهد شد."

عطشانی که فیلمنامه "گونو" را خودش نوشته، گفت: "قصد دارم بازنویسی آن را به یک فیلمنامه‌نویس باتجربه بسپارم تا پس از بازنویسی نهایی پروژه را کلید بزنیم. قرار است پس از پایان جشنواره فجر پیش‌تولید را آغاز کنیم. در روزهای گذشته با سه فیلمنامه‌نویس مطرح صحبت‌هایی داشته‌ام، اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است."

این کارگردان درباره ترکیب بازیگران فیلم جدید خود "گونو" گفت: "تنها پنج بازیگر در این فیلم حضور خواهند داشت که قصد داریم تمام آنها را از میان بازیگران بزرگ و مطرح سینمای ایران انتخاب کنیم. هنوز هیچ نامی قطعی نشده، اما می‌توانم بگویم چند ستاره در این فیلم حضور خواهند داشت که تاکنون در کنار یکدیگر بازی نکرده‌اند."

وی از "گونو" به عنوان یک اثر کلاسیک و خانوادگی نام برد که کل ماجرای آن در یک محیط می‌گذرد. عطشانی درباره پروژه سینمایی "با چشم من ببین" نیز گفت: "ساخت این فیلم هنوز در برنامه کاری من است و قطعا آن را می‌سازم. البته پیش از این قصد داشتم این پروژه را پس از "پوست موز" کلید بزنم که به دلیل آغاز پروژه "گونو" ساخت آن فعلا به تعویق افتاده است."

"گونو" دومین فیلم سینمایی عطشانی پس از "پوست موز" خواهد بود. فیلم اخیر قرار است در جشنواره فیلم فجر امسال روی پرده برود.