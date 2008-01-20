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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

ترجمه‌های قرآن کریم ارزیابی می‌شوند

ترجمه‌های قرآن کریم ارزیابی می‌شوند

با ارائه جدول ارزیابی ترجمه‌های قرآن کریم از سوی واحد ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از این پس تمام ترجمه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جدول در پنج ستون عناوین اصلی، شاخصهای ارزیابی، سقف امتیاز، توضیحات و شواهد، طراحی شده است و به مترجم این فرصت را می‌دهد که  ابتکارات، نوآوری‌ها و یا نظرات خود را جداگانه یادآور شود تا در ترجمه و ویرایش هر آیه از خطا مصون بماند و به آسانی مورد استفاده دیگران قرار گیرد.

نوع ترجمه، گروه سنی مخاطبان، ادبیات متناسب و توجه به نیازهای جامعه از مؤلفه‌های اصلی در ارزیابی ترجمه قرآن به شمار می‌رود.

در تدوین جدول فوق، اهدافی از جمله فراهم آوردن بسترهای مناسب برای خلق ترجمه های گوناگون در نظر گرفته شده‌اند.

کد مطلب 623906

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