به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران فرهنگ و هنر لبنان هر ساله مبادرت به برگزاری برنامههای متنوع میکنند تا موجبات جذب گردشگران بیشتری از گوشه و کنار جهان را فراهم سازند. این فعالیتهای فرهنگی هنری توسط هنرمندان لبنانی، عرب و همچنین بسیاری از کشورهای جهان در مناطق مختلف این کشور انجام میشود.
در میان برنامههای اساسی و جشنوارههای مشهور و دارای سابقه این کشور میتوان به جشنواره بینالمللی بعلبک، جشنواره دیرالقمر، جشنواره کاخ بیت الدین، جشنواره بیبلوس و جشنواره صور اشاره کرد.
جشنواره بین المللی بعلبک
شهر و قلعه تاریخی بعلبک (هیلو پولیس) فعالیتهای فرهنگی فصل تابستان خود را از روز 4 جولای (13 تیرماه) آغاز کرده که این مراسم با برنامههای متنوع نمایشی و موسیقایی تا 22 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
جشنواره کاخ بیت الدین
کاخ باستانی و تاریخی بیت الدین در حومه شهر بیروت برنامههایش را از 11 تیرماه و با بهره گیری از هنرمندان سرشناس عرب و کشورهای خارجی آغاز کرده است. بینالدین تا 24 مرداد ماه میزبان این برنامههای متنوع هنری و ادبی خواهد بود.
جشنواره بیبلوس
تالار باستانی بیبلوس در تابستان سال جاری از 15 تیرماه میزبان هنرمندان غربی و عرب و نوازندگان و آوازخوانان مختلف شده است. اجرای نمایشنامهها و اپراهای متنوع از هنرمندان سرشناس همچون خاندان الرحبانی تا 17 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
جشنواره صور
شهر ساحلی صور در جنوب لبنان هم از روز 11 تیر ماه با اجرا و هنرنمایی هنرمندان کشور چین برنامههای متنوع هنری و فرهنگی و ادبی خود را آغاز کرده که تا 9 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
جشنواره دیر القمر
شهر ییلاقی دیر القمر نیز که به پایتخت منطقه الشوف شهرت دارد برای دهمین سال متوالی از روز 26 تیرماه تا 24 مرداد ماه به میزبانی برنامههای متنوع هنری و فرهنگی خواهد رفت.
غالب برنامههای جنبی جشنوارههای یاد شده به صورت رایگان و با همکاری ستاد انتخاب بیروت به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2009 برگزار خواهد شد.
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