کتاب سال ورزش کرج منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، انجمن حمایت از ورزشکاران نامی کرج به دنبال جمع آوری و کسب اطلاعات لازم از هیئت های ورزشی شهرستان، کتاب سال ورزش کرج را منتشر کرد.

این کتاب عملکرد و عناوین کسب شده از سوی ورزشکاران کرجی را در سالهای 85 و نیمه نخست 86 را بیان کرده است.

همچنین در این کتاب تحلیلی از شرایط کنونی هیئت های ورزشی، عملکرد هیئت ها، چهره های مطرح و ملی پوش رشته های مختلف ورزشی شهرستان همچنین عملکرد ورزش کارگری و ورزش شهرداری گنجانده شده است.

در جمع آوری مطالب این کتاب، کارشناسان رشته های مختلف ورزشی شهرستان کرج و ملی پوشان همکاری داشته اند.

این کتاب غیرقابل فروش بوده و در اختیار هیئت های ورزشی و باشگاه ها قرار گرفته است.