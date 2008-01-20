اطلاعیه وزارت کشور درباره توقف عملیات بازگشت اتباع غیرمجاز افغانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد: بدنبال گزارش های منتشر شده توسط برخی رسانه ها و شبکه های خبری و تلویزیونی مبنی بر اخراج اتباع افغانی در هوای سرد و نامساعد جوی ، وزارت کشور قویا این اخبار را تکذیب و همچنان بر سیاست انسانی ، مودت آمیز و مددگرایانه خود تاکید و یادآوری کرد که همراه با هوای سرد و امواج سرما عملیات بازگشت اتباع غیر مجاز افغانی متوقف شده و صرفا مرزبانان از ورود افراد غیر مجاز جلوگیری می کنند و در صورت مشاهده متجاوزین در نواحی مرزی، آنان را به مبادی خروجی هدایت می کنند.

همچنین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد که بر توافقات خود با دولت افغانستان وکمیساریای پناهندگان سازمان ملل پای‌بند بوده و علی‌رغم توافق های موجود، به دلیل مسائل انسانی و رعایت حال شهروندان مظلوم افغانی، اقدامات خود را به دلیل هوای سرد متوقف کرده است.



