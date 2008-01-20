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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

اطلاعیه وزارت کشور درباره توقف عملیات بازگشت اتباع غیرمجاز افغانی

اطلاعیه وزارت کشور درباره توقف عملیات بازگشت اتباع غیرمجاز افغانی

وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای از توقف عملیات بازگشت اتباع غیرمجاز افغانی تا پایان یافتن دوره سرمای شدید هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد: بدنبال گزارش های منتشر شده توسط برخی رسانه ها و شبکه های خبری و تلویزیونی مبنی بر اخراج اتباع افغانی در هوای سرد و نامساعد جوی ، وزارت کشور قویا این اخبار را تکذیب و همچنان بر سیاست انسانی ، مودت آمیز و مددگرایانه خود تاکید و یادآوری کرد که همراه با هوای سرد و امواج سرما عملیات بازگشت اتباع غیر مجاز افغانی متوقف شده و صرفا مرزبانان از ورود افراد غیر مجاز جلوگیری می کنند و در صورت مشاهده متجاوزین در نواحی مرزی، آنان را به مبادی خروجی هدایت می کنند.

همچنین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد که بر توافقات خود با دولت افغانستان وکمیساریای پناهندگان سازمان ملل پای‌بند بوده و علی‌رغم توافق های موجود، به دلیل مسائل انسانی و رعایت حال شهروندان مظلوم افغانی، اقدامات خود را به دلیل هوای سرد متوقف کرده است.
 

کد مطلب 623935

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