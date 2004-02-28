تيم فوتبال پگاه گيلان دستخوش تغييرات مديريتي مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه كادرمديريت ومربيان پگان گيلان به هواداران خود قول داده بودند، درپايان فصل اين تيم را در بين شش تيم اول ليگ برترقراردهند، اما درپايان هفته بيست ويكم عملا آنها با وعده ايي كه داده بودند چهارپله فاصله دارند و اين تيم را دررده دهم جدول جاي داده اند. اين درحاليست كه مسئولان رده بالاي كارخانه پگاه با هزينه هاي فراوان انتظارداشتند كه تيم تحت سرمايه گذاريشان بتواند دررقابتهاي ليگ برترنتايجي به مراتب بهترازحال حاضركسب كند.

نريمان افشاريان مديرعامل حال حاضر پگاه گيلان كه نزديك به يكسال ازحضوراودراين تيم مي گذرد، پس ازآنكه درابتداي فصل باخيالي آسوده و رقم هاي بالا زمينه آمدن چند بازيكن مطرح و صاحب نام را فراهم كرد بسيار اميدوار بود كه با دراختيارداشتن اين نفرات به مقام قابل توجهي دررقابتهاي اين فصل دست پيداكند، اما شكست 8 بر2 اين تيم دراولين ديدارمقابل پرسپوليس تا حدودي روياهايشان را برباد داد. پس ازاين باخت بود كه نريمان افشاريان درمصاحبه هايش به هواداران ومسوولان پگاه قول داد كه اين تيم را درپايان ليگ دربين شش تيم اول ليگ برترقراردهد. اودراين بين مجيد جهانپورراهم با خود همراه كرد وزمانيكه جهانپورنتوانست خواسته هاي مديريت را برآورده كند، اورا بركناروميودراگ يسيچ را جانشينش كرد. با روي كار آمدن مربي جديد انتظارمي رفت پگاه گيلان بتواند خود را به رده هاي بالاي جدول برساند، اما عملا اين اتفاق روي نداد وپگاه نتوانست جايگاه قابل قبولي را به خود اختصاص دهد. اين تيم درآخرين بازي خود درهفته بيست ويكم ليگ برتر درحالي مقابل سايپا تهران به تساوي بدون گل دست پيدا كرد كه تماشاگران حاضردرورزشگاه شهيد عضدي رشت با شعارهاي خود خواستارتغييراتي دركادر فني ومديريتي اين تيم شدند وازنتيجه به دست آمده انتقاد كردند.

دراين بين نريمان افشاريان مديرعامل پگاه بيشترين انتقادات را تحمل مي كند ودرشرايطي كه هنوزمورد بازخواست مديران ارشد كارخانه پگاه قرارنگرفته است، اما به نظرمي رسد كه با توجه به فشارهاي موجود درپايان فصل مجبوربه كناره گيري شود ويا توسط مديران ارشد كارخانه كنار گذاشته شود. چند ماه پيش ودرزمان ناكامي هاي مجيد جهانپورمديرعامل پگاه در جواب خبرنگاري كه ازاو پرسيد:« آيا جهانپور درپگاه مي ماند؟» گفت:« هنوز مشخص نيست كه خود من هم تا پايان فصل بمان يا نه!» اين اظهارنظرنريمان افشاريان پس ازچند ناكامي حكايت ازآن دارد كه بطورحتم اگر پگاه نتواند انتظارات مسوولان رده بالاي اين تيم را برآورده كند، اوازمديرعاملي اين تيم كنار گذاشته خواهد شد.

همه اين اتفاقات درحالي روي مي دهد كه عده ايي ازطرفداران قديمي استقلال رشت هنوز متقاعد نشده اند كه نام اين تيم به پگاه تغييرپيدا كرده است. آنها درتمامي بازيهاي پگاه در ورزشگاه حاضر مي شوند وبا شعارهاي خود خواستار تغييرنام اين تيم به همان استقلال رشت مي شوند. درمورد اين گروه گفته مي شود آنها با مشورتي كه با ايرج زهرابي مديرعامل سابق اين تيم داشته اند خواستاراين شده اند كه امتيازتيم جديدي را خريداري وبا نام استقلال رشت درمسابقات شركت كنند.

بااين شرايط به نظرمي رسد درصورتي كه پگاه گيلان نتواند درپايان رقابتهاي ليگ برتردربين شش تيم اول جاي بگيرد، تغييرات بنيادي دركادر مديريت اين تيم صورت خواهد گرفت وفرد ديگري به جاي نريمان افشاريان بركرسي مديرعاملي خواهد نشست.