وزیران کابینه رژیم صهیونیستی خواستار ترور سید حسن نصرالله شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، سخنان سید حسن نصرالله درباره بقایای اجساد نظامیان صهیونیست، سبب تعجب مقامهای تل آویو شده، اما با این وجود آنها اعلام کرده اند هیچ مذاکره ای را با حزب الله در این باره انجام نمی دهند.

در همین رابطه "یتزهاک کوهن" از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی گفت : "من نمی فهم چرا و هنوز او نفس می کشد. ما باید خیلی پیش از اینها با او ( سید حسن نصرالله ) تسویه حساب می کردیم. من از دولت می خواهم که ترتیب ترور این مرد را بدهد."

"میر شتریت" وزیر کشور رژیم صهیونیستی نیز با تایید سخنان کوهن با الفاظ توهین آمیز دبیرکل جنبش حزب الله را خطاب قرار داد و مدعی شد : ما نیازی به مذاکره با او نداریم؛ ما نیازمند آن هستیم تا این مرد ( نصرالله ) را از بین ببریم.

به گزارش مهر، "سید حسن نصرالله" در سخنرانی روز گذشته ضمن آنکه به تل آویو درباره هرگونه ماجراجویی جدید در لبنان هشدار داد، به وجود اجساد متلاشی شده نظامیان رژیم صهیونیستی در طول تجاوز تابستان 2006 در نزد نیروهای مقاومت لبنان و همچنین ضعف و ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرد.