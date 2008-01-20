به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد کمپانی دولتی GFGC تنها کمپانی فیلمسازی چین است که اجازه وارد کردن فیلم‌های خارجی را به این کشور دارد. به گفته ونگ لی، سخنگوی GFGC فیلم آمریکایی "اسب آبی" روز 16 فوریه و "تاوان" که تولید مشترک آمریکا، بریتانیا و فرانسه است روز 22 فوریه در چین نمایش داده می‌شوند.

GFGC روز 28 فوریه نیز یک فیلم روسی را اکران می‌کند که عنوان آن هنوز اعلام نشده است. دسامبر گذشته برخی سینماداران پکن گفته بودند به خاطر افزایش تنش‌های اقتصادی میان چین و آمریکا ممنوعیت نمایش فیلم‌های آمریکایی در این کشور از ماه دسامبر تا مارس تمدید شده است.

مقام‌های رسمی سینمای چین در واکنش به این ادعا از اکران سه فیلم خارجی در ماه ژانویه خبر دادند: فیلم آمریکایی "در جستجوی خوشبختی" با بازی ویل اسمیت، فیلم ژاپنی "فیلم دورامون" و فیلم اسپانیایی Salir Pitando که فیلم اسمیت از 17 ژانویه تنها در 400 سینمای دیجیتال در چین اکران شد.

بنابراین در میان شش فیلم خارجی که پیش از پایان فوریه در این کشور نمایش داده می‌شوند، دو فیلم آمریکایی و چهار فیلم از اروپا و آسیا هستند. شایعه شده دو فیلم "گنجینه ملی: کتاب اسرار" دیسنی و "قطب‌نمای طلایی" نیولاین نیز برای اکران در ماه مارس در نظر گرفته شده‌اند، اما ونگ حاضر به تایید خبر نمایش این دو فیلم در چین نشد.

صنعت فیلم و سینما در چین در سال 2007 برای پنجمین سال پیاپی رشد کرد و شاهد رکورد تاریخی تولید 402 فیلم سینمایی در سال بود. بر اساس آمار اداره دولتی رادیو، فیلم و تلویزیون چین مجموع درآمد سینماهای این کشور در سال 2007 به رقم 3/3 میلیارد یوآن برابر با 449 میلیون دلار رسید.