917 هزار سی سی خون در آذربایجان غربی اهدا شد

امیر اولیایی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: دو هزار و 39 نفر از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در روزهای عاشورا و تاسوعا به پایگاه های انتقال خون در سراسر استان مراجعه و خون اهدا کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از هر فرد 450 سی سی خون گرفته شده است، میزان خون اهدا شده در این استان را 917 هزار و 550 سی سی اعلام کرد.

اولیایی رضایی با اشاره به اینکه تعداد مراجعه کنندگان برای خون دهی بسیار زیاد بود، افزود: برای اینکه در روزهای دیگر با کمبود خون مواجه نشویم به یک هزار و 226 نفر نوبت خون دهی داده شده تا در اربعین حسینی بتوانند خون خود را اهدا کنند.

وی با اشاره به پایگاه های انتقال خون در استان خاطرنشان کرد: سه پایگاه ثابت و یک پایگاه سیار در ارومیه و پایگاه های دیگر در شهرستانهای میاندوآب، نقده، سلماس، خوی و ماکو در روزهای عاشورا و تاسوعا اقدام به خونگیری کرده اند.