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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۴۸

در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا

خبر فوري : بن لادن دستگير شد

خبر فوري : بن لادن دستگير شد

اسامه بن لادن بر اساس خبري كه اولين بار شب گذشته توسط خبرنگار راديو پشتون معاونت برون مرزي صدا وسيما منتشر شد وتا قبل از ظهر امروز مورد تاييد خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز قرار گرفته، در پاكستان وحوالي مرز افغانستان دستگير شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر راديو پشتون صدا وسيما شب گذشته به نقل از يك منبع موثق از دستگيري بن لادن رهبر گروه القاعده خبرداده بود. اين منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود گفت : بن لادن در مناطق قبايلي پاكستان دستگير شده است.

وي افزود: سفر روز پنج شنبه دونالد رامسفلد، به پاكستان با دستگيري بن لادن بي ارتباط نبوده است. البته دستگيري وي چندي پيش صورت گرفته است اما بوش قصد دارد همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا دستگيري بن لادن را اعلام كند.

اين خبر هنوز از سوي منابع خبري ديگر و بويژه رسانه هاي غير ايراني كاملا تاييد نشده است.

کد مطلب 62404

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