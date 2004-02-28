خبر فوري : بن لادن دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر راديو پشتون صدا وسيما شب گذشته به نقل از يك منبع موثق از دستگيري بن لادن رهبر گروه القاعده خبرداده بود. اين منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود گفت : بن لادن در مناطق قبايلي پاكستان دستگير شده است.

وي افزود: سفر روز پنج شنبه دونالد رامسفلد، به پاكستان با دستگيري بن لادن بي ارتباط نبوده است. البته دستگيري وي چندي پيش صورت گرفته است اما بوش قصد دارد همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا دستگيري بن لادن را اعلام كند.

اين خبر هنوز از سوي منابع خبري ديگر و بويژه رسانه هاي غير ايراني كاملا تاييد نشده است.