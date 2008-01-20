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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۱۱

830 نفر در زنجان کارت‌های ویژه‌ اهدای خون دریافت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان گفت: با اجرای طرح زمانبندی اهدای خون، 830 نفر در تاسوعا و عاشورای حسینی با مراجعه به سازمان انتقال خون، کارت‌های ویژه‌ جهت اهدای خون دریافت کردند.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این افراد می‌توانند در طول ماه‌های محرم و صفر با مراجعه تدریجی در زمان مشخص شده، خون اهداء نمایند.

وی اظهار داشت: در روز تاسوعا، 63 نفر به سازمان جهت اهداء خون مراجعه نمودند که از این تعداد، 53 واحد خون و در روز عاشورا نیز 153 نفر جهت اهداء خون پذیرش شدند که از این تعداد، 138 واحد خون دریافت شد.

نوری  افزود: در کل دور روز تاسوعا و عاشورای حسینی  بیش از 190 واحد خون و فرآورده‌های  از مراجعه کنندگان دریافت شد.

وی  ادامه داد: خون‌های دریافتی پس ‌از انجام آزمایشات لازم، جهت ‌استفاده نیازمندان در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 624049

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