محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این افراد می‌توانند در طول ماه‌های محرم و صفر با مراجعه تدریجی در زمان مشخص شده، خون اهداء نمایند.

وی اظهار داشت: در روز تاسوعا، 63 نفر به سازمان جهت اهداء خون مراجعه نمودند که از این تعداد، 53 واحد خون و در روز عاشورا نیز 153 نفر جهت اهداء خون پذیرش شدند که از این تعداد، 138 واحد خون دریافت شد.

نوری افزود: در کل دور روز تاسوعا و عاشورای حسینی بیش از 190 واحد خون و فرآورده‌های از مراجعه کنندگان دریافت شد.

وی ادامه داد: خون‌های دریافتی پس ‌از انجام آزمایشات لازم، جهت ‌استفاده نیازمندان در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد.