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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

طلایی نیک در گفتگو با مهر:

تشدید حملات تروریستی اسرائیل باعث آغاز دور جدید انتفاضه خواهد شد

تشدید حملات تروریستی اسرائیل باعث آغاز دور جدید انتفاضه خواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به فلسطین ها بلافاصله بعد از سفر خاورمیانه ای بوش گفت:تشدید حملات تروریستی اسرائیل باعث آغاز دور جدید انتفاضه خواهد شد.

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل شدت گرفتن اعمال تروریستی رژیم صهیونیستی بلافاصله بعد از سفر خاورمیانه ای بوش، گفت:علیرغم همه هیاهوهای تبلیغاتی در مورد بوش، هدف اصلی این سفر تقویت و احیای رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود: رسانه های آمریکایی برای گمراهی افکار عمومی به جای انعکاس موضوع اصلی سفر بوش که ترویج " ایران هراسی" بود، مسائل دیگری را به بطور انحرافی مطرح کردند.

طلایی نیک تصریح کرد: ترویج ایده ایران هراسی به منظور نجات اسرائیل از مخمصه کنونی انجام گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:هدف دیگر بوش از سفر خاورمیانه ای جلب حمایت صهیونیست ها در انتخابات آتی و بهره برداری از اوضاع نگران کننده و متزلزل رژیم صهیونیستی بود.

وی احیای جریان مرتبط با آمریکا در لبنان را دیگر هدف عمده بوش توصیف کرد و گفت: در واقع بوش همه زمینه های روانی و سیاسی را برای سرکوب شدید فلسطینی ها در غزه فراهم کرد و ادامه کار را به صهیونیست ها سپرد.

طلایی نیک گفت: با شدت گرفتن عملیات تروریستی اسرائیل و انحلال غیرقانونی دولت حماس؛ دور جدید انتفاضه آغاز خواهد شد و آمریکایی ها دیگر نمی توانند شعله مقاومت را خاموش کنند. 

کد مطلب 624086

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