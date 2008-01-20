تشدید حملات تروریستی اسرائیل باعث آغاز دور جدید انتفاضه خواهد شد

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل شدت گرفتن اعمال تروریستی رژیم صهیونیستی بلافاصله بعد از سفر خاورمیانه ای بوش، گفت:علیرغم همه هیاهوهای تبلیغاتی در مورد بوش، هدف اصلی این سفر تقویت و احیای رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود: رسانه های آمریکایی برای گمراهی افکار عمومی به جای انعکاس موضوع اصلی سفر بوش که ترویج " ایران هراسی" بود، مسائل دیگری را به بطور انحرافی مطرح کردند.

طلایی نیک تصریح کرد: ترویج ایده ایران هراسی به منظور نجات اسرائیل از مخمصه کنونی انجام گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:هدف دیگر بوش از سفر خاورمیانه ای جلب حمایت صهیونیست ها در انتخابات آتی و بهره برداری از اوضاع نگران کننده و متزلزل رژیم صهیونیستی بود.

وی احیای جریان مرتبط با آمریکا در لبنان را دیگر هدف عمده بوش توصیف کرد و گفت: در واقع بوش همه زمینه های روانی و سیاسی را برای سرکوب شدید فلسطینی ها در غزه فراهم کرد و ادامه کار را به صهیونیست ها سپرد.

طلایی نیک گفت: با شدت گرفتن عملیات تروریستی اسرائیل و انحلال غیرقانونی دولت حماس؛ دور جدید انتفاضه آغاز خواهد شد و آمریکایی ها دیگر نمی توانند شعله مقاومت را خاموش کنند.