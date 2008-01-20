سه هزار نفر در طرح سماء در خوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان خوی ظهر امروز در مراسم پایانی طرح سماء که در مسجد جامع روستای قشلاق برگزار شد افزود: این طرح به مدت 6 روز به مناسبت ماه محرم در 30 مسجد شهری و روستایی اجرا شد و در آن سه هزار نفر زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط با راههای مبارزه با مصرف مواد دخانی، پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای مرغی، چگونگی رعایت بهداشت در مساجد آشنا شدند .

میرحبیب بابایی از اجرای آزمایشی طرح بهداشت صبا با هدف کنترل بهداشتی واحدهای قنادی در خوی خبر داد و اضافه کرد: در اجرای این طرح که با مشارکت 40 کارشناس و کاردان بهداشت محیط اجرا می شود بیش از یکصد واحد قنادی خوی از نظر بهداشت تهیه مواد اولیه و تولید شیرینی کنترل خواهند شد .