سه هزار نفر در طرح سماء در خوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان خوی ظهر امروز در مراسم پایانی طرح سماء که در مسجد جامع روستای قشلاق برگزار شد افزود: این طرح به مدت 6 روز به مناسبت ماه محرم در 30 مسجد شهری و روستایی اجرا شد و در آن سه هزار نفر زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط با راههای مبارزه با مصرف مواد دخانی، پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای مرغی، چگونگی رعایت بهداشت در مساجد آشنا شدند.
میرحبیب بابایی از اجرای آزمایشی طرح بهداشت صبا با هدف کنترل بهداشتی واحدهای قنادی در خوی خبر داد و اضافه کرد: در اجرای این طرح که با مشارکت 40 کارشناس و کاردان بهداشت محیط اجرا می شود بیش از یکصد واحد قنادی خوی از نظر بهداشت تهیه مواد اولیه و تولید شیرینی کنترل خواهند شد.
وی گفت: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح اجرای آن در دیگر شهرستانهای آذربایجان غربی نیز آغاز خواهد شد.
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