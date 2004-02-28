  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۳

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با " مهر "

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان يك تخلف غير قابل گذشت است

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با توجه به عدم پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 از سوي سازمان مديريت گفت : بي توجه اي مسوولان به پرداخت پاداش اين بازنشستگان تخلفي آشكار در اجراي قانون بودجه سال 82 و غير قابل گذشت است .

سيد مصطفي سيد هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : دولت موظف بود پاداش كساني را كه پيش از سال 79 بازنشسته شده اند  را در  سال 82 پرداخت كند ولي متاسفانه در طول سال گذشته تنها با اعلام وعده هاي غير عملي،  بازنشستگان را در انتظار دريافت پاداش سرگردان كرد .

وي ادامه داد : سازمان مديريت و برنامه ريزي طي  12 ماه گذشته فرصت داشت تا پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 را پرداخت كند و حتي  هيات دولت به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي  آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت پاداش پايان خدمت اين بازنشستگان  نيز تصويب كرد ه بود  و اين مسئله ديگر هيچ بهانه اي براي عدم پرداخت پاداش باقي نمي گذارد.

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس خاطر نشان كرد : سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد به علت عدم پرداخت پاداش در سال 82 در مقابل مجلس و سازمان بازرسي و ديوان محاسبات پاسخگو باشد.

 

 

کد مطلب 62412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها