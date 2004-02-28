عدم پرداخت پاداش بازنشستگان يك تخلف غير قابل گذشت است

سيد مصطفي سيد هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : دولت موظف بود پاداش كساني را كه پيش از سال 79 بازنشسته شده اند را در سال 82 پرداخت كند ولي متاسفانه در طول سال گذشته تنها با اعلام وعده هاي غير عملي، بازنشستگان را در انتظار دريافت پاداش سرگردان كرد .

وي ادامه داد : سازمان مديريت و برنامه ريزي طي 12 ماه گذشته فرصت داشت تا پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 را پرداخت كند و حتي هيات دولت به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت پاداش پايان خدمت اين بازنشستگان نيز تصويب كرد ه بود و اين مسئله ديگر هيچ بهانه اي براي عدم پرداخت پاداش باقي نمي گذارد.

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس خاطر نشان كرد : سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد به علت عدم پرداخت پاداش در سال 82 در مقابل مجلس و سازمان بازرسي و ديوان محاسبات پاسخگو باشد.