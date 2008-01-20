بهره برداری از 162 واحد مسکونی مدد جویان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام نیساری عصر امروز در چهارمین جلسه هماهنگی این ستاد گفت : این واحدها با استفاده از تسهیلات دولتی در استان احداث شده وهمزمان با دهه فجر به متقاضیان در تمامی شهرهای استان واگذار خواهد شد.

وی بهره برداری از 200 طرح مختلف عمرانی ، برگزاری یادواره های شهدا، برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری، اهدای 200 دستگاه رایانه به دانشجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی، برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و محفل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه های ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در استان عنوان کرد.

وی همچنین برگزاری مسابقه دوهمگانی در 50 مرکز دهستان، کاشت نهال به نام شهدای اول انقلاب در محل پارک ائللر باغی ارومیه، و اهدای جوایز به دانش آموزان متولد 12 تا 22 بهمن ماه را از دیگر برنامه های ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در استان اعلام کرد.