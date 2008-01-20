۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۵۹

نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سوم بهمن ماه اعلام می شود

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 86 دانشگاه آزاد به گفته رئیس مرکز آزمون این دانشگاه روز چهارشنبه سوم بهمن ماه از طریق ویزه نامه فرهیختگان و سایت مرکز آزمون اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت : پذیرفته شدگان می توانند از 13 تا 15 بهمن ماه در دو نوبت صبح از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 تا 17 جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی پذیرفته شده مراجعه کنند.

دکتر ناصر اقبالی در خصوص مدارک لازم جهت ثبت نام گفت : قبول شدگان به هنگام ثبت نام باید اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی، شش قطعه عکس (برای مشمولان 12 قطعه عکس)، اصل و تصویر مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم یا گواهی موقت معتبر را به همراه داشته باشند.

دکتر اقبالی تاکید کرد : پذیرفته شدگان در موعد مقرر به محلهای دانشگاهی خود مراجعه کنند چرا که عدم مراجعه در زمان مقرربه منزله انصراف از ثبت نام و تحصیل در واحد دانشگاهی پذیرفته شده تلقی خواهد شد.

کد مطلب 624138

