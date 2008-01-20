نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سوم بهمن ماه اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت : پذیرفته شدگان می توانند از 13 تا 15 بهمن ماه در دو نوبت صبح از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 تا 17 جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی پذیرفته شده مراجعه کنند.

دکتر ناصر اقبالی در خصوص مدارک لازم جهت ثبت نام گفت : قبول شدگان به هنگام ثبت نام باید اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی، شش قطعه عکس (برای مشمولان 12 قطعه عکس)، اصل و تصویر مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم یا گواهی موقت معتبر را به همراه داشته باشند.

دکتر اقبالی تاکید کرد : پذیرفته شدگان در موعد مقرر به محلهای دانشگاهی خود مراجعه کنند چرا که عدم مراجعه در زمان مقرربه منزله انصراف از ثبت نام و تحصیل در واحد دانشگاهی پذیرفته شده تلقی خواهد شد.