به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهمن فیزابی بعد از ظهر امروزدر جمع خبرنگاران افزود: طبق مصوبه سال80 هیئت وزیران هنرمندان مشمول این مصوبه باید بالای 60 سال سن داشته و از سوی شورای ارزیابی هنرمندان کشور به عنوان پیشکسوت تایید شوند.

وی تصریح کرد: در بخشنامه مذکور ردیف بودجه ای جداگانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تعیین شده بود که در ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شده است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی فارس همچنین با اشاره به بیمه هنرمندان نیز گفت: تاکنون دراین مورد نیز اقداماتی صورت گرفته و البته تحقق نهایی هر دو موضوع منوط به همکاری و مساعدتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس است.

فیزابی تاکید کرد: هنرمندان همواره به صورت انفرادی فعالیت داشته و تشکیلات منظمی مانند تعاونی ها را در اختیار ندارند از این رو یکی از مواردی که با آن مواجه می شوند تامین معاش و کهولت سن است که با اجرای این طرحها کمک هایی به آنها صورت می گیرد.