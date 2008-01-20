به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دومین جشنواره عکس کودک اعلام کرد این نمایشگاه در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد بود و علاقمندان می‌توانند از ساعت 9 تا 19 از آن بازدید کنند. مراسم افتتاحیه نمایشگاه روز دوشنبه اول بهمن ساعت 10 با حضور عکاسان و مسئولین جشنواره برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس کودک از خبرنگاران برگزیده دومین جشنواره نیز تقدیر خواهد شد. دومین جشنواره عکس کودک آینه معنویت از سوی فرهنگسرای کودک از تیرماه 1386 با انتشار فراخوان آغاز شد و بیستم آبان در تالار فارابی برترین‌ها را معرفی کرد.

در این جشنواره 75 اثر از 54 عکاس برگزیده شد و در مجموعه هنرهای معاصر فلسطین به نمایش درآمد. این 75 اثر از میان 3000 عکس از 600 عکاس که در مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود، انتخاب شده اند.