ارزش معاملات بورس کالای ایران از 291 میلیارد ریال فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران 30 هزار و 670 تن عرضه در مقابل 113 هزار و 320 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 25 هزار و 800 تن عرضه و در مقابل 113 هزار و 50 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 4 هزار و 870 تن عرضه و در مقابل 270 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد، 23 هزار و 220 تن انواع تیرآهن در 4 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 187 میلیارد و 753 میلیون و 240 هزار ریال به صورت نقدی و سلف مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن وارزش 96/91 و 40/64 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه آلومینیوم 380 تن شمش آلومینیوم به ارزش 9 میلیارد و 804 میلیون ریال در یک رینگ معاملاتی داد وستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 50/1 و 36/3 درصد از کل بازار بود.

همچنین در گروه مس یک هزار و 380 تن انواع مس در 3 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 93 میلیارد و 106 میلیون و 220 هزار ریال به صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن وارزش 47/5 و 93/31 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در رینگ محصولات کشاورزی، 65 تن کنجاله سویا به صورت نقدی و سلف در 3 رینگ معاملاتی به ارزش 294 میلیون و 850 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 26/0 و 10/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه ذرت، 205 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 594 میلیون و 500 هزار ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش 81/0 و 20/0 درصد از کل بازار بود.

در معاملات امروز 3 هزار تن شکر سفید در گروه شکر عرضه شد، اما بدون تقاضا ماند.