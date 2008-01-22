ایجاد مرکز مطالعاتی شاهچراغ (ع) ضروری است

سعید زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز اظهار داشت: در خصوص ابعاد شخصیتی شاهچراغ (ع) تاکنون تحقیقات و بررسی های کمی صورت گرفته اما نقش ایشان در تثبیت ولایت امام رضا (ع) به عنوان برادر این امام بزرگوار و رشد افکار شیعه در ایران به ویژه شیراز، واضح و روشن است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت شاهچراغ (ع) در بیست و پنجم ماه جاری در شیراز افزود: تاکنون حدود 10 چکیده مقاله از سراسر ایران به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

مدیرعامل بنیاد فارس شناسی و دبیر علمی این کنگره ادامه داد: چکیده مقالات مذکور علاوه بر فارس از استانهایی نظیر اصفهان، مشهد و تهران بوده ضمن اینکه علاوه بر ارائه مقالات در روز کنگره سخنرانی برخی از اساتید نیز پیش بینی شده است.

زاهد تاکید کرد: با توجه به مدت کم فراخوان برای ارسال آثار و محدود بودن مقالات پیرامون شاهچراغ (ع) از محققان مطرح استان و کشور نیز درخواست شده که در این خصوص مقالات خود را آماده و در زمان کنگره ارائه دهند.