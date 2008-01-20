به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق پرست عصر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در ساری افزود: سه هزار و 400 واحد خون طی دو روز گذشته از اهداء کنندگان خون در مازندران دریافت شد.

وی خاطر نشان کرد: اهداء خون در روزهای عادی روزانه 600 واحد خونگیری بوده است.

حق پرست با اشاره به اینکه عمر مفید مصرف خون کوتاه و حداکثر عمر آن 30 روزه است، تصریح کرد: نیاز به خون همیشگی و دائمی است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با بیان اینکه مازندران رتبه اول کشور از نظر تعداد بیماران خاص را دارد، یادآور شد: در حال حاضر نیاز خونی استان بیشتر در گروه های آ ب منفی و آ منفی است.

وی اذعان داشت: بیشترین مصرف کنندگان خون استان را بیماران تالاسمی که گروه های آ ب و آ مثبت هستند شامل می شود.

حق پرست در پایان مصرف کنندگان خون را با توجه به نزدیک شدن فصل بهار و افزایش مسافر و تصادف رو به افزایش دانست و خواستار اهداء مستمر خون توسط هم استانی های مازنی شد.

