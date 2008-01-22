ارائه روش نوین کمک به درمان بیماران پیوندی تالاسمی توسط محققان ایرانی

دکتر کامران علی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درمان با آرسنیک ساخته محققان ایرانی به جای درمان با شیمی درمانی برای بیمارانی که پیوند مغز و استخوان شده است به عنوان یکی از روشهای نوین درمانی برای این نوع بیماران ارائه شده است که در مجلات معتبر دنیا نیز به صورت مقاله ارائه شده و مورد توجه قرار گرفته است.

معاون مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت : بر اساس مقاله ای که در نیچر مدیسین به چاپ رسیده است درمان بیماری با کمک پیوند مغز و استخوان و همچنین شیمی درمانی مربوط به آن حدود 50 هزار دلار هزینه دارد که همین شکل درمان با کمک آرسنیک ساخته محققان ایرانی با هزینه کمتری در حال حاضر در کشور انجام می گیرد.

وی با اشاره به چاپ مقاله استفاده از آرسنیک در درمان بیماران پیوندی، یاد آور شد: این مقاله، بیش از سایر مقاله هایی که در این زمینه به نگارش درآمده|، مورد ارجاع مجلات علمی دنیا قرار گرفته و در ژورنال های معتبر به عنوان رفرانس به آن استناد شده است.

علی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مورد توجه در این تحقیق تعداد بیماران درمان شده به کمک این روش بود و با توجه به اینکه ایران پس از ایتالیا دومین کشوری است که در آن پیوند مغز و استخوان برای درمان بیماران تالاسمی و سرطان خون انجام می گیرد، بیشترین تعداد بیماران پیوند مغز استخوان که با آرسنیک درمان شده اند نیز در ایران بوده اند.

وی گفت: یکی از عللی که توانستیم این کار را در کشور انجام دهیم، تولید دارو از سوی محققان داخل کشور بود زیرا این دارو در خارج از کشور 10 برابر قیمتی که در داخل دارد، خریداری می شود.

معاون مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به میزان ارجاعاتی که به مقاله آرسنیک و توجه به سایر مقالات ایرانی در حوزه درمان پیوند مغز و استخوان و درمان تالاسمی انجام گرفته است، گفت: مقاله درمان به کمک آرسنیک تاکنون حدود 20 بار مورد ارجاع قرار گرفته است و مقالات ایران در مورد پیوند تالاسمی به دلیل موارد زیاد پیوند در ایران به عنوان رفرانس مورد استفاده قرار می گیرد.

وی از چاپ مقالاتی در زمینه های سل تراپی برای بیماران مبتلا به سیروز کبدی، ام اس و بیمارانی که دچار سکته های قلبی شده اند به عنوان جدیدترین موضوعات تحقیقاتی در مجلات معتبر بین المللی خبر داد.