اردبيل هم ميزباني جشنواره تئاتر كودك را نپذيرفت

" اردشير صالح پور " مسوول جشنواره هاي مر كز هنرهاي نمايشي باذكر اين مطلب به خبر نگار هنري " مهر " در باره علت عدم برگزاري اين جشنواره گفت: اين جشنواره قرار بود در بهمن ماه برگزار شود كه ابتدا به علت مسئله انتخابات و بعد آغاز محرم و مناسب نبودن فصل به فرصت ديگري موكول شد.

وي همچنين افزود: ممكن است اين جشنواره در اردبيل هم برگزار نشود.

لازم به توضيح است، پيش ازاعلام شده بود كه اين جشنواره از 17 تا 20 بهمن ماه جاري همزمان با جشن هاي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در اردبيل برگزار مي شود.همچنين مسوولين جشنواره ازبهمن ماه سال گذشته در زمان هاي مختلف خبر از برگزاري اين جشنواره در شهرهاي همدان ، اصفهان ، بندرعباس و قشم دادند كه هيچ كدام عملي نشد . مسولين ارشاد مراكز استان ها به خاطرعدم تامين بودجه لازم از ميزباني اين جشنواره استقبال نمي كنند.