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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۲۸

رئيس مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران :

گسلهاي شناخته شده تهران فعال هستند

رئيس مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران : گسلهاي شناخته شده تهران فعال هستند و زلزله 7/3 ريشتري اخير دماوند ناشي از حركت گسل مشاء - فشم در شمال شرق تهران بود كه زنگ خطر را به صدا درآورد .

دكتر مازيار حسيني در كارگاه آموزش مقابله با بحران و كاهش آثار بلاياي طبيعي دبيران آموزش و پرورش افزود : عمده ترين عامل خسارت جاني و مالي ناشي از زلزله در مناطق مسكوني كشور وقوع زمين لرزه كانوني كم عمق وسطحي و بكارگيري مصالح ساختماني سنتي و نامقاوم در سازه ها و نيز رعايت نكردن نكات مهندسي در آنهاست .

وي اضافه كرد : علاوه بر مقاوم سازي ساختمانها و استفاده از مصالح استاندارد در آنها بايد به ايمني در چينش وسايل منزل نيز توجه كرد زيرا بي توجهي به اين بخش مي تواند به بروز خسارتهاي مالي و جاني قابل توجه بينجامد واين نكات مواردي است كه فقط بر اثر آموزش دائم نهادينه مي شود .

وي گفت : توليد مصالح سبك و با صرفه مقاوم  و نيز تحول در ساز و كار نظارت و اجراي سازه ها براي بهبود شرايط موجود ضروري  است كه در كنار آموزش مستمر حتما در كاهش آثار زيانبار حوادث طبيعي قابل توجه خواهد بود .

گفتني است كارگاه آموزش آمادگي مقابله با بحران و كاهش آثار زيانبار حوادث طبيعي  ويژه  دبيران زمين شناسي ، جغرافيا و آمادگي دفاعي مدراس تهران با هدف ترويج فرهنگ ايمني و ارتقاي شاخص آمادگي معلمان و به تبع آن دانش آموزان در مركز پيشگيري و مديريت بحران تهران انجام شد و حاضران در اين كارگاه آموزشي مسائل آموزشي را به طور عملي در  اين  كارگاه اجرا كردند .

در اين كارگاه آموزش بر لزوم مقاوم سازي مدارس تهران در برابر زلزله به عنوان يك الگوي عملي و امنيت دانش آموزان اين شهر تاكيد شد .

کد مطلب 62427

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