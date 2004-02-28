حضور شهردار بم در دبيرخانه نمايشگاه عكس بم

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از ستاد خبري نمايشگاه، در بخش مسابقه " بام شكسته بم " بيش از 4 هزار عكس از 179 عكاس از جمله يك هنرمند دانماركي شركت داشتند كه ضمن اهداي جوايز نفيس به 10 اثر برگزيده، آثار خريداري و در قالب نمايشگاهي در نيمه دوم اسفندماه در فرهنگسراي نياوران به معرض ديد عموم گذاشته خواهد شد.

كميته انتخاب اين مسابقه را " محمد فرنود "، " مسعود زنده روح كرماني "، " مجتبي آقايي "، " علي رضا كريمي صارمي "، " محمد مهدي رحيميان "، " عباس كوثري " و " سيد عباس مير هاشمي " برعهده دارند .اين گروه انتخاب عكس ها را از يك هفته قبل آغاز شده كرده اند.

هم چنين در كنار آثار منتخب، 152 اثر از هنرمندان و عكاسان شاخص كشورمان چون " مسعود زنده روح كرماني "، " امير علي جواديان "، " فاطمه تعميدي "، " حسن سربخشيان "، " افشين شاهرودي "، " عطا الله طاهر كناره "، " يد الله عبدي " و " سيد عباس مير هاشمي " به نمايش گذاشته خواهد شد.

در همين راستا " مهندس باقري زاده "، شهردار بم و چند تن از مسئولين شهرستان بم، از دبيرخانه نمايشگاه وعكس هاي راه يافته به مسابقه بين المللي عكس " بام شكسته بم " بازديد كردند.

مهندس باقري زاده طي اين بازديد ازاهتمام هنرمندان، پوشش خبري مطبوعات و كمك انسان دوستانه هم وطنان نسبت به مردم بم تشكر كرد.

لازم به ذكر است نمايشگاه و مسابقه بين المللي عكاسي " بام شكسته بم " توسط اداره كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران برگزار مي شود.