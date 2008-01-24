انتخابات هشتم بارقه امید مردم گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اولین گام برای انتخابات مجلس هشتم با ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس با استقبال خوبی پشت سر گذاشته شده و از طرفی احزاب، گروه ها و فعالان سیاسی استان گیلان همه همت خود را صرف تشویق مردم برای حضور هرچه پرشورتر در انتخابات کرده اند و بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای تاکید دارند.

استاندار گیلان نیز در این ارتباط از رشد 8/9 درصدی ثبت نام داوطلبی نمایندگی مجلس هشتم در گیلان خبر داد و افزود: 292 نفر در گیلان برای نمایندگی مجلس هشتم نانویسی کرده اند که 8/9 درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

روح الله قهرمانی چابک اظهار داشت: دوره قبل 266 نفر داوطلب نمایندگی مجلس هفتم بودند که 13 نفر به مجلس راه یافتند.

وی اعلام کرد: از مجموع 292 داوطلب مجلس هشتم 16 نفر زن و 276 نفر مرد هستند.

قهرمانی بیان داشت: با توجه به اینکه در دوره قبل 54 درصد واجدین شرایط رای به پای صندوق های رای آمدند، امید است در این دوره که یک میلیون و 732 هزار و 138 نفر واجد شرایط رای دادن هستند، میزان مشارکت به مراتب از دوره قبل بیشتر باشد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در شهر رشت 76 نفر و در شهرهای انزلی و آستارا هرکدام با هشت نفر داوطلب مجلس هشتم بیشترین و کمترین میزان ثبت نامی در سطح استان را به خود اختصاص داده اند.

استاندارگیلان عنوان کرد: دو هزار و 400 صندوق رای در سطح استان پیش بینی شده که از این تعداد دو هزار صندوق ثابت و400 صندوق سیار هستند.

قهرمانی با بیان اینکه این دوره به لحاظ سطح تحصیلات و توان اجرایی نسبت به دوره قبل تفاوت داشته است، افزود: 144 نفر لیسانس، 106 نفر فوق لیسانس و 42 نفر نیز دکترا در انتخابات هشتم نام نویسی کرده اند.

استاندار گیلان بیان داشت: با حضور اکثری و همگانی مردم، افراد توانمند و دلسوز به عنوان نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند که در توسعه و تعالی استان نقش به سزایی خواهند داشت و از طرفی استان نیز به لحاظ درصد مشارکت اجتماعی جزء استانهای برتر قرار می گیرد و صحت دقت انتخابات نیز بیشتر می شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات هشتم گیلان نیز یادآور شد: انتخاب نامزدهای اصلح زمینه ساز مجلس مورد نیاز کشور است از اینرو مردم در انتخابات به افرادی رای دهند که در خط ولایت و رهبری و وفادار به خون شهدا انقلاب باشند.

وی اعلام کرد: نامزدهای انتخاباتی با تبلیغات رنگین، متنوع و یا وعده های بزرگ و غیرعملی مردم را فریب ندهند زیرا در مقابل خون شهدا مسئول هستند.

اشکوری خطاب به نامزدهای انتخابات هشتم گفت: با مردم صادق باشید و صداقت را بازگو کنید زیرا شورای نگهبان بر این اصل پایبند است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه مردم از شعور بالای سیاسی برخوردارند و افرادی را به مجلس روانه می کند که مورد نیاز نظام و انقلاب هستند.

اشکوری رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم در گیلان بر ضرورت حضور حداکثری، انتخاب افراد اصلح، دشمن شناسی و پرهیز از تخریب افراد در انتخابات هشتمین دوره مجلس تاکید کرد.