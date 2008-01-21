نمی توانستم بی تفاوت باشم / سرمای 50 درجه زیر صفر شوخی بردار نیست

محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی و مدیر تیمهای ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اصل موضوع لغو سفر به جام یاریگین همان شرایط آب و هوایی و سرمای بیش از حد بود که صادر نشدن ویزا برای چند ملی پوش نیز مزید بر علت شد تا به جمع بندی رسیده و اعزام را کنسل کنیم.

وی ادامه داد: روز گذشته رادیو و تلویزیون هم بارها اعلام کردند که روسیه و کراسنویارسک با سرمایی 50 درجه زیر صفر مواجه شده و باید قبول کرد که این سرما شوخی بردار نیست. افرادی که قصد دارند به کراسنویارسک سفر نمایند در حالت عادی باید حدود 8 تا 10 ساعت در فرودگاه مسکو منتظر پرواز باشند حال ببینید در شرایطی که بسیاری از پروازها انجام نمی شود چه مصیبتی در انتظار مسافران خواهد بود.

صنعتکاران یادآور شد: مگر جان و سلامتی 14 جوان و ملی پوش و آینده ساز این مملکت کم ارزش دارد که من از ترس و بیم انتقاداتی بی اساس و واهی با آن بازی کنم. به هیچ عنوان نمی توانستم در خصوص خطرات و مشکلات احتمالی بی تفاوت باشم.

قهرمان پیشین جهان با اشاره به این موضوع که همین ترکیب به رقابتهای جام یاشاردوغو اعزام خواهد شد تصریح کرد: ما اگر در یاریگین هم شرکت می کردیم به دنبال نتیجه و مدال نبودیم بلکه هدفمان محک زدن نفرات اعزامی بود که همین کار را در رقابتهای یاشاردوغوی ترکیه خواهیم کرد. کارمان را همچنان بدون وقفه ادامه می دهیم و نفرات اعزامی نیز بدون تعطیلی تمرینات بدنسازی و مرور فن خود را پیگیری می نمایند تا با حفظ آمادگی در این جام که حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد حضور یابند.

وی در پایان در خصوص برخی صحبتهای مطرح شده مبنی بر اینکه انتخابی اصفهان مربوط به رقابتهای آسیایی بوده یا المپیک اعلام داشت: همانگونه که چندین بار نیز اعلام کردم انتخابی اصفهان جهت مشخص شدن نفرات برتر و چهره های شاخص دعوتی به اردو برگزار شد. بدین ترتیب که نفرات شناسایی با دعوت به اردو زیرنظرگرفته می شوند و درچند تورنمنت محک می خورند تا از میان آنان و با تشخیص کادر و کمیته فنی، تیم اعزامی به رقابت های آسیایی و کسب سهمیه المپیک مشخص شود. کسب سهمیه در اولویت برنامه هایمان قرار دارد و انشاءاله در سال آینده و احتمالا اوایل سال انتخابی المپیک را با حضور تمامی مدعیان برگزار خواهیم کرد.